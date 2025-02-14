Росія готує дивізії з 150 тисячами військових: Зеленський відповів, чи піде ворог у новий наступ
- Росія готує 15 нових дивізій, до складу яких може увійти приблизно 100 – 150 тисяч військових.
- Володимир Зеленський зазначив, що складно передбачити, чи ці підрозділи підуть у наступ на Україну, чи на інші країни, такі як Польща або країни Балтії.
Росія знову нападе на Україну, якщо не буде гарантій безпеки, адже Путіну це вигідно. Нині окупаційна армія готує 15 нових дивізій, щоб посилити загрозу для України з боку Білорусі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
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Росія готує нові дивізії
Володимир Зеленський повідомив, що цього року Росія підготує 15 нових дивізій для тренування та посилення загрози з Білорусі. Україна вважає, що ці сили повністю або частково будуть зосереджені на території цієї країни.
Це буде приблизно 100 – 150 тисяч людей. Це велике угруповання. Але я не впевнений, що це угруповання піде наступом в Україну Може бути, але я не впевнений,
– наголосив Зеленський.
Президент України наголосив, що не збирається нікого лякати, однак дати ствердну відповідь, чи підуть новостворені сили ворога у новий наступ, – складно. За словами Зеленського, нові дивізії можуть піти як у новий наступ в Україну, так і спробувати у напрямку Польщі чи країн Балтії.
Ба більше, за словами Зеленського новостворені дивізії можуть готуватися й до того, аби наступного року напасти на країни НАТО. Президент України також додав, що планує обговорити з Трампом про плани Росії щодо Білорусі.
Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Путін не готується до переговорів чи до мирного врегулювання війни. Навпаки – російський диктатор збільшує чисельність армії, щоб продовжувати бойові дії. Про це свідчать створення нових дивізій та розвиток нових військових виробництв.