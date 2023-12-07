Є нюанс, – Дикий сказав, що не так з планом Путіна збільшити військо

Очільник Кремля Владімір Путін збільшує штатну чисельність армії Росії, проте навіть такий відчайдушний крок не зможе розв'язати ключову проблему ворога. Дефіцит снарядів та зброї не вдасться компенсувати живою силою.

Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Зауважимо, згідно з указом Владіміра Путіна, чисельність збройних сил Росії становитиме 2 209 130 бійців.

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"Живу силу по повістках росіяни можуть набрати, але є нюанс – танки по повістках не приїжджають", – сказав Дикий.

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Росіянам потрібна пауза

Як зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар", снарядів у Росії 4 мільйони, плюс ще 1 мільйон досипав Кім Чен Ин, а також 1,1 мільйона за рік виробляє російський ВПК, поки Збройні Сили України не дістали дронами ворожі заводи.

До речі, цей процес вже розпочався. Один з заводів, який виготовляє порох, вже побачив український дрон. Загалом на території Росії 5 таких заводів.

Але питання в іншому. Мільйон снарядів окупанти виготовляють, разом з корейськими загалом 5 мільйонів на складах. Тут велике питання, кому з цих боєприпасів більше користі. Цікаво моніторити російських військкорів. Я вже бачив фото САУ "Гвоздика", яка повністю виправдовує свою назву, бо як квіточка розкрита гармата,

– додав Дикий.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення росіяни станом на серпень вистріляли приблизно 12 мільйонів снарядів, а зараз залишилося 5 мільйонів, яких вистачить на пів року.

Саме звідси потужна інформаційна кампанія, яку я б назвав примус до перемовин. Росіянам потрібна пауза, а не Україні,

– зауважив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Втім, під кінець року українці почали розуміти, що мають проблеми й перемога не прийде сама, а на неї треба добряче працювати. Багато людей зробили хибний висновок, що у ворога "все в шоколаді", але це зовсім не так. Зараз у росіян величезні проблеми, набагато більші за наші й тому окупантам потрібна пауза, яка працюватиме на них, а не на нас.

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