Росія збирає бойовиків з Близького Сходу: чи зможуть вони вплинути на фронт
Російські новомобілізовані, скільки б їх не було, не здатні суттєво повпливати на ситуацію на полі бою, адже вони майже нічим не забезпечені і не мають жодного досвіду та навичок для участі у бойових діях.
Чи допоможуть Росії сирійські найманці
Відтак, мобілізовані проводять на фронті всього кілька днів, а Росія від цього нічого не виграє. Саме тому країна-агресорка, ймовірно, почала наймати бойовиків з Близького Сходу. Про це 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Як він розповів, є інформація про те, що Росія веде перемовини щодо перекидання найманців зокрема і з Сирії, аби хоч якось покращити своє становище. Адже вони справді вміють воювати та мають досвід.
Однак, чи справді вони зможуть допомогти російським окупантам, залишається під питанням. Бо якщо у Башара Асада заберуть цих військових, які воюють на його боці, це поставить під загрозу й без того доволі хитку конструкцію сирійської державності, завдяки якій він досі утримується при владі.
Крім того, є велике питання комунікації між сирійськими та російськими військовими. Не всі найманці розуміють російську, а ті, що розуміють, знають її недостатньо, щоб перебувати в іншій країні, а тим паче воювати. Тож перспектива участі сирійців у війні в Україні залишається досить непевною.
Росія наймає людей з інших країн
Ступак розповів, що Росія намагається вербувати людей і з пострадянських країн Середньої Азії, наприклад, Киргизстану і Туркменістану. Окупанти пропонують вихідцям з цих країн зарплатню, орієнтовно на 30 – 40% більшу, аніж вони отримують у Москві на звичайній роботі.
Він додав, що деякі з цих країн публічно засудили такі спроби їхніх громадян брати участь у війні в Україні. Проте є думка, що це – лише офіційна позиція, а неофіційно вони закриватимуть очі та дозволятимуть своїм громадянам їхати на війну, адже ці країни мають дуже тісні зв'язки з Росією та суттєво залежать від неї.
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Останні новини про мобілізацію в Росії
- За даними української розвідки, у Москві продовжується "часткова мобілізація", однак ЗМІ заборонили про це повідомляти. В закритих директивах керівництву медіа акцентують, що потрібно ігнорувати теми "облав" у столиці, а також Санкт-Петербурзі.
- Тим часом російський Червоний Хрест збирає гроші для родин мобілізованих. Там заявляють, що їхні сім'ї зіштовхнулися з великими труднощами, тому потребують підтримки.
- Допомога потрібна не лише родинам, а й самим мобілізованим, адже їх зовсім не забезпечують необхідним. Так, "мобікам" з Пензенської області видали старі радянські бушлати, штани, речмішки та шапки 1982 року.