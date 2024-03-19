Проблеми продовжаться, – у ГУР прокоментували заяви росіян про намір встановити ППО біля НПЗ
Джерело:"Українська правда"
У Росії заявили про плани встановити біля нафтопереробних заводів установки "Панцир", які мають захистити їх від ударів БпЛА. У ГУР прокоментували це.
Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що заяви про так зване посилення ППО – це замилювання очей. Крім цього, проблем у російських НПЗ не поменшає.
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"Панцирі" там вже є
За словами Юсова, ці установки ППО вже розміщені на заявлених місцях, а заяви російської влади мають заспокоїти суспільне обурення розпилом бюджетних коштів.
Принципово на ситуацію дані заяви не вплинуть, на підприємствах окупанта, які використовуються у військових цілях, проблеми будуть продовжуватись,
– зазначив розвідник.
Останнім часом удари по російських НПЗ значно почастішали.
СБУ атакувала НПЗ у Краснодарському краї
- Вночі проти 17 березня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу у Краснодарському краї. Стало відомо, що цю атаку спланувала Служба безпеки України. Як зазначає джерело, СБУ здійснила цю операцію у співпраці з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ.
- Співрозмовник додав, що Служба продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу Росії і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.
- Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.