Пропагандисти заявили про збиття власного вертольота: росіяни панікують через втрати

Ворожа ППО працює "на відмінно" та збиває свої ж літаки. Росіяни переконані, що це влаштовує всіх, окрем пілотів.

Російські ЗМІ пишуть, що їхнє ППО збивало та збиває літаки їхньої армії. Останній такий збитий літак – Мі-8МТВ-5, пише 24 Канал.

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Екіпажу – вічного польоту

У російських телеграм-каналах з'явились повідомлення, що літак Мі-8МТВ-5 збило ППО самих окупантів. Ба більше, там також зазначили, що "перші втрати у війні також були саме від протиповітряної оборони". Відповідно до повідомлення, це нібито влаштовує всіх, крім самих льотчиків.

У мережі розхвилювалися через втрати, адже всі такі випадки нібито розслідуються, але потім забуваються. Користувачі із Росії пишуть, що екіпажам збитих літаків бажають "вічного польоту" та нагороджують посмертно, однак операторів ППО, які збили цей же літак потім теж нагороджують.

Причому останнім часом ухилятися від своїх ракет доводиться дедалі частіше. І світла в кінці тунелю не видно,

– бідкається росіянин, автор повідомлення.



У Росії працює "дружній вогонь" / Скриншот російських ЗМІ

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