Росія здійснила атаку на єврейську громаду
9 травня 2022 , 16:24Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Дениса Казанського
Ще один акт вандалізму. Російська армія обстріляла ракетами старий єврейський цвинтар у Глухові.
Можна було б списати це на випадковість, якби не кричущі антисемітські заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Читайте Згорблений, з тремором та набряклим обличчям: Путіну можуть підшукувати заміну
Цілеспрямований обстріл
Після того, як Москва фактично звинуватила самих євреїв в організації Голокосту, жодних сумнівів у тому, що Росія свідомо робить такі атаки на єврейську громаду, вже немає.Раніше від обстрілів російської армії також страждали місця масових єврейських поховань – Бабин Яр у Києві та Дробицький Яр у Харкові.
Важливо І смішне, і дивне: перші враження від путінського параду у Москві
Ізраїль має реагувати
Росіяни роблять це спеціально. Ізраїль має це розуміти та реагувати.
Також цікаво – Зверніть увагу, хто сидів біля Путіна: дивіться відео