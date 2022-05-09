Росія здійснила атаку на єврейську громаду

Ще один акт вандалізму. Російська армія обстріляла ракетами старий єврейський цвинтар у Глухові.

Можна було б списати це на випадковість, якби не кричущі антисемітські заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

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Цілеспрямований обстріл

Після того, як Москва фактично звинуватила самих євреїв в організації Голокосту, жодних сумнівів у тому, що Росія свідомо робить такі атаки на єврейську громаду, вже немає.

Раніше від обстрілів російської армії також страждали місця масових єврейських поховань – Бабин Яр у Києві та Дробицький Яр у Харкові.

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Ізраїль має реагувати

Росіяни роблять це спеціально. Ізраїль має це розуміти та реагувати.

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