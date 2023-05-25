Масована атака "Шахедами" на Київ: ППО знищила всі цілі на підході до столиці
Джерело:КМВА
Уночі проти 25 травня окупанти вкотре атакували Київ із повітря. Попередньо, ворог застосував "Шахеди". Атака була масованою та відбувалася у кілька хвиль.
За словами начальника КМВА Сергія Попка, Київ надалі залишається однією з найголовніших цілей ворога в цій війні. На столицю окупанти запускали атакувальні дрони групами та з інтервалами. Загалом тривога тут тривала понад 3 години.
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Ударів по Києву не допущено
Як розповів Попко, так армія Кремля намагається досягнути поставлених цілей, зокрема і виснажити нашу ППО.
Дзуськи! Українські янголи неба не дали шансів агресору. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, було знищено силами та засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено! В тисячний раз дякуємо ППО за відмінну роботу!
– наголосив начальник КМВА.
Він додав, що це вже дванадцятий напад на столицю з неба в травні. Цьому передувала найдовша пауза в цьому місяці, що тривала 4 дні.
"Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Бережіть себе, неухильно дотримуйтеся правил безпеки, своїми відповідальними діями ви щоденно наближаєте мир в Україні після нашої Перемоги!" – підсумував Попко.
Зауважимо, що ворог атакував "Шахедами" не лише Київ. Вибухи також чули жителі Львівщини, Хмельниччини та Буковини. Попередньо, там працювала ППО.
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Травневі обстріли Києва: що відомо
- У ніч проти 16 травня відбулася найбільша масована атака росіян на Київ. Ворог застосував і крилаті ракети, і дрони-камікадзе, і ракети балістичного типу.
- 16 травня уламки збитих ракет впали на територію київського зоопарку. На щастя, загоряння не сталося, однак уламком пошкодило зелені насадження.
- Вночі 20 травня атакували Київ дронами-камікадзе. Уламки збитого "Шахеда" впали на будинок у Дніпровському районі столиці та спричинили пожежу.
- У Повітряних Силах розповіли деталі цієї атаки. Після опівночі російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18 ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину.