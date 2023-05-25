Масована атака "Шахедами" на Київ: ППО знищила всі цілі на підході до столиці

Уночі проти 25 травня окупанти вкотре атакували Київ із повітря. Попередньо, ворог застосував "Шахеди". Атака була масованою та відбувалася у кілька хвиль.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, Київ надалі залишається однією з найголовніших цілей ворога в цій війні. На столицю окупанти запускали атакувальні дрони групами та з інтервалами. Загалом тривога тут тривала понад 3 години.

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Ударів по Києву не допущено

Як розповів Попко, так армія Кремля намагається досягнути поставлених цілей, зокрема і виснажити нашу ППО.

Дзуськи! Українські янголи неба не дали шансів агресору. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, було знищено силами та засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено! В тисячний раз дякуємо ППО за відмінну роботу!

– наголосив начальник КМВА.

Він додав, що це вже дванадцятий напад на столицю з неба в травні. Цьому передувала найдовша пауза в цьому місяці, що тривала 4 дні.

"Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Бережіть себе, неухильно дотримуйтеся правил безпеки, своїми відповідальними діями ви щоденно наближаєте мир в Україні після нашої Перемоги!" – підсумував Попко.

Зауважимо, що ворог атакував "Шахедами" не лише Київ. Вибухи також чули жителі Львівщини, Хмельниччини та Буковини. Попередньо, там працювала ППО.

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