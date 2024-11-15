У зльотах Ту-95МС є закономірність: яка мета імітаційних пусків

Сьогодні, 15 листопада, зранку росіяни знову підняли в повітря свою стратегічну авіацію та здійснили імітаційні пуски. Подібні маневри ворог робив і 11, і 13 листопада. Є кілька причин, для чого ворог це робить.

Ймовірно, що росіяни хочуть налякати українців та довести свою позицію Заходу. Однак сумніватись, що вони готові найближчим часом здійснити масований ракетний удар не можна. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що росіяни виготовили та накопичили велику кількість різних ракет.

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Мета імітаційних пусків

Останні тижні росіяни підіймають в повітря свої Ту-95МС та здійснюють імітації пусків практично кожні два дні. Для прикладу, цього тижня це було 11, 13 та 15 числа.

Окупанти ж можуть підіймати свої літаки та не запускати нічого, або запустити 2 ракети, піднявши в повітря 4 – 5 літаків. Вони не рахують гроші та просто витрачають даремно свої ресурси.

По-перше, це демонстраційні польоти, вони мають показати, що вони готові до обстрілів. Це однозначно, в будь-який момент ці імітаційні пуски можуть закінчитись реальними. По-друге, це демонстрація на зовнішньополітичний трек. Можливо, хочуть показати, що не підуть на поступки,

– пояснив Попович.

Військовий оглядач наголосив, що варто також подивитись, чи зробить ворог такі маневри цієї неділі, 17 листопада, та протягом наступного часу.

Зауважте! Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман вважає, що росіяни здійснюють імітацію пусків також для перевірки української ППО. Крім того, окупанти хотіли відпрацювати роботу своєї авіації та наземних комплексів.

Скільки ракет вдалось накопичити Росії

Від початку вересня цього року ворог не здійснював масованих ракетних атак. За словами військового оглядача, росіяни могли виготовляти за ці місяці 5 номенклатур різних ракет щодоби. Які саме це види ракет – невідомо.

Цікаво! Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко поділився інформацією, що зараз ворог накопичив 117 крилатих ракет Х-101. За його словами, через санкції та певні проблеми у ВПК ворог дуже повільно виробляє саме ракети.

Попович додав, що Росія також вже почала використовувати ракети Північної Кореї.

Останній запуск ракет Х-101 відбувся 4 вересня, тобто минуло 2,5 місяці. Якщо приблизно порахувати, то вони за цей час зі своїми темпами могли виготовити доволі багато ракет. Не можна сумніватись, що у них є ресурси для здійснення масованого ракетного обстрілу,

– наголосив він.

До речі, російська пропаганда намагається зробити вкид про те, що, буцімто, Кремль відмовився від масованих обстрілів України. В Центрі протидії дезінформації таку інформацію спростували та попередили про можливі масовані атаки.