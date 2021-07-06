Росія зірвала консультації політичної групи ТКГ, – Гармаш
Джерело:Сергій Гармаш у фейсбуці
Сергій Гармаш заявив, що Росія 6 липня зірвала консультації у політичній групі ТКГ. Агресор "втягнув" на засідання засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову.
Таким чином представники ворога зіпсували дебют нової модераторки від ОБСЄ Сільвії Берманн у політичній групі Тристоронньої контактної групи.
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"Підло з боку представника Росії Дмитрівського, користуючись недосвідченістю людини, спровокувати її на оголошення неформальної консультації – формальним засіданням", – написав Сергій Гармаш.
В офіційних засіданнях українська сторона може бути представлена лише у повному складі, з представниками ОРДЛО від України. У Донецьку все-таки вирішили зірвати діалог, який розпочався, і "втягли" у студію Майю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність. Ми, як і попереджали, в такому випадку були змушені вийти з віртуальної "кімнати переговорів". Згодом вийшли і всі інші,
– зазначив він.
Нова модераторка ОБСЄ
Представник Донецька у Тристоронній контактній групі зауважив, що "на засіданні політичної робочої групи, яке не відбулося, вперше була присутня нова призначена модераторка ОБСЄ Сільві Берман".
- На загальній неформальній сесії нова модераторка заявила про збереження старих "практик", а саме: "не цікавитися статусом учасників робочої групи".
Сергій Гармаш також додав: "У комплексі заходів прямо записано, що робочі групи "відображають склад ТКГ", а на сьогодні "люди з Донецька та Луганська" офіційно не представляють нікого з членів ТКГ".
По суті, це означає, що в процесі так і не з'явиться інша сторона конфлікту: Росія заявлятиме, що вона посередник, а її особи з Луганська та Донецька продовжуватимуть самопроголошувати себе "сторонами конфлікту", не маючи при цьому жодної суб'єктності. У такій ситуації конструктивний діалог неможливий,
– підсумував він.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Бойовики на Донбасі 4 липня смертельно поранили медика Юрія Письменного з позивним "Феофан".
- Окупанти 5 липня обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
- Унаслідок ворожих атак загинув один військовий, а ще троє отримали поранення. Їх терміново госпіталізували.
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