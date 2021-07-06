Росія зірвала консультації політичної групи ТКГ, – Гармаш

Сергій Гармаш заявив, що Росія 6 липня зірвала консультації у політичній групі ТКГ. Агресор "втягнув" на засідання засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову.

Таким чином представники ворога зіпсували дебют нової модераторки від ОБСЄ Сільвії Берманн у політичній групі Тристоронньої контактної групи.

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"Підло з боку представника Росії Дмитрівського, користуючись недосвідченістю людини, спровокувати її на оголошення неформальної консультації – формальним засіданням", – написав Сергій Гармаш.

В офіційних засіданнях українська сторона може бути представлена лише у повному складі, з представниками ОРДЛО від України. У Донецьку все-таки вирішили зірвати діалог, який розпочався, і "втягли" у студію Майю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність. Ми, як і попереджали, в такому випадку були змушені вийти з віртуальної "кімнати переговорів". Згодом вийшли і всі інші,

– зазначив він.

Нова модераторка ОБСЄ

Представник Донецька у Тристоронній контактній групі зауважив, що "на засіданні політичної робочої групи, яке не відбулося, вперше була присутня нова призначена модераторка ОБСЄ Сільві Берман".

На загальній неформальній сесії нова модераторка заявила про збереження старих "практик", а саме: "не цікавитися статусом учасників робочої групи".

Сергій Гармаш також додав: "У комплексі заходів прямо записано, що робочі групи "відображають склад ТКГ", а на сьогодні "люди з Донецька та Луганська" офіційно не представляють нікого з членів ТКГ".

По суті, це означає, що в процесі так і не з'явиться інша сторона конфлікту: Росія заявлятиме, що вона посередник, а її особи з Луганська та Донецька продовжуватимуть самопроголошувати себе "сторонами конфлікту", не маючи при цьому жодної суб'єктності. У такій ситуації конструктивний діалог неможливий,

– підсумував він.

Загострення на Донбасі: що відомо

Бойовики на Донбасі 4 липня смертельно поранили медика Юрія Письменного з позивним "Феофан".

Окупанти 5 липня обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Унаслідок ворожих атак загинув один військовий, а ще троє отримали поранення. Їх терміново госпіталізували.

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