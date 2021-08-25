Росія зірвала роботу гуманітарної підгрупи у ТКГ

Тристороння контактна група планувала відновити роботу 25 серпня. Однак Росія зірвала засідання гуманітарною підгрупи, намагаючись залучити до перемовин особу, засуджену в Україні за тероризм.

В українській делегації ТКГ наголосили, що не проводять консультації з терористами.

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Російська делегація менш ніж за добу до початку засідання зробила технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ громадянки України Майї Пірогової, засудженої в Україні за тероризм,

– повідомили у ТКГ.

Україна розглядає це як свідому спробу зірвати консультації, особливо зважаючи на попередній досвід блокування Росією роботи політичної підгрупи саме таким чином.

У такий спосіб російська делегація намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, зокрема:

обміну полоненими:

розблокування роботи КПВВ з російської сторони.

Ці спроби є марними. Ми закликаємо російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій,

– додали в українській делегації.

Загальне засідання глав делегацій має відбутися 26 серпня.

У режимі відеоконференцій 25 серпня були заплановані засідання у підгрупах ТКГ.

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