Росія зірвала роботу гуманітарної підгрупи у ТКГ
Тристороння контактна група планувала відновити роботу 25 серпня. Однак Росія зірвала засідання гуманітарною підгрупи, намагаючись залучити до перемовин особу, засуджену в Україні за тероризм.
В українській делегації ТКГ наголосили, що не проводять консультації з терористами.
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Російська делегація менш ніж за добу до початку засідання зробила технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ громадянки України Майї Пірогової, засудженої в Україні за тероризм,
– повідомили у ТКГ.
Україна розглядає це як свідому спробу зірвати консультації, особливо зважаючи на попередній досвід блокування Росією роботи політичної підгрупи саме таким чином.
У такий спосіб російська делегація намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, зокрема:
- обміну полоненими:
- розблокування роботи КПВВ з російської сторони.
Ці спроби є марними. Ми закликаємо російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій,
– додали в українській делегації.
- Загальне засідання глав делегацій має відбутися 26 серпня.
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