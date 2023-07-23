Захід ведеться на гуманітарні проблеми: як зрив зернової угоди вплине на допомогу Україні

Термін дії зернової угоди сплинув 17 липня. Після цього росіяни посилили обстріли зернової інфраструктури на Півдні України. Це може вплинути на надання військової допомоги нашій державі.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник Олег Лісний. Він зазначив, що західні союзники не можуть пройти повз гуманітарні проблеми.

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Як може змінитися допомога Україні

Наприклад, після того, як восени 2022 року Росія посилила обстріли української енергосистеми – союзники надали нам ті системи протиповітряної оборони, які ніби й не збиралися. Мовиться про Patriot, хоча раніше це здавалося майже нереальним.

Я прихильник того, що Захід дуже ведеться на гуманітарні проблеми,

– зауважив політолог.

Так, Україна відіграє важливу роль у забезпеченні світу продовольством. Отже, на порозі харчової кризи Захід може наважитися на швидкі кроки. Зокрема, у питаннях надання нашій державі систем ППО і винищувачів.

Лісний припустив, як зміниться допомога Заходу: дивіться відео

"Заходу треба припинити стриману, невойовничу риторику, якої там зараз дотримуються, а малювати конкретні перспективи для Росії, якщо вона надалі продовжуватиме (терор зернової інфраструктури – 24 Канал)", – наголосив політолог.

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