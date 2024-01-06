На Куп'янському напрямку знизилася кількість штурмів росіян: в ОВА назвали причину

Російські військові стали менш активно штурмувати деякі ділянки фронту нашої держави. На Куп'янському напрямку інтенсивність ворожих штурмів знизилася порівняно з груднем 2023 року.

Про це під час брифінгу заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що наразі окупанти відновлюють свою боєздатність, після того, як їм завдали потужного удару ЗСУ, передає 24 Канал.

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Синєгубов розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку

Глава Харківської ОВА наголосив, що інтенсивність штурмових атак ворога на Куп'янському напрямку дещо знизилася в останні три дні. Він припустив, що це може бути пов'язано з погодними умовами, які наразі склалися на цій ділянці фронту.

Синєгубов також зауважив, що погоду ворог використовує для поповнення власних втрат та заміну підрозділів, які були значно пошкоджені нашими Збройними Силами. Крім того, росіяни також проводять тренування, злагодження та інші процеси.

Штурмові дії по цьому напрямку відбуваються хвилями. Зараз ворог втратив частину своїх військових формувань і йому необхідно відновитися, щоб почати свої штурмові дії,

– сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що нічого екстраординарного, позапланового по цьому напрямку в Харківській ОВА не фіксують. Так само й наші військові здійснюють певні заходи, користуючись такою невеличкою паузою.

Наостанок Синєгубов сказав, що попри те, що інтенсивність на Куп'янському напрямку впала, окупанти все одно продовжують атакувати наші позиції. Так, за останню добу наші військові відбили сім ворожих штурмових атак, тому говорити про повну зупинку атак ворога – не варто.

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