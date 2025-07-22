Це теж заслуга України: політолог зауважив цікавий нюанс у риториці Кремля щодо Азербайджану

Прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що нині відносини між Росією та Азербайджаном переживають "складний період", але Москва сподівається, що він мине. Раніше таким чином представники Кремля з пострадянськими країнами ніколи не розмовляли.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог Георгій Чижов, наголосивши, що росіяни в будь-яких ситуаціях, навіть коли були не праві, вимагали від цих країн вибачень, підкріплених діями й виплатами.

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Відмінність Алієва й Путіна: що усвідомлює перший?

Сьогодні, дивлячись на те, що з боку Азербайджану росіяни вже не сподіваються дочекатися ніяких вибачень, Пєсков простягає руку дружби, навіть погоджується з правом цієї країни подати позов до суду проти Росії у зв'язку з авіакатастрофою в Актау, коли азербайджанський літак був збитий.

Очевидно, що Росія більше зацікавлена вийти з цього конфлікту з Азербайджаном. Я думаю, що в першу чергу це теж заслуга України, ЗСУ. Виявилося, що Росія не так вже й домінує на пострадянському просторі,

– озвучив Чижов.

Сьогодні Росія не може створювати серйозні проблеми Азербайджану, вона лише мілко пакостить. Наразі практично зупинений доступ на російський ринок азербайджанських фруктів. Сільськогосподарські виробники Азербайджану відчувають певні незручності у зв'язку з цим, адже звикли свій урожай продавати Росії.

Однак, за переконанням політолога, таким чином Баку не зламати. Президент країни Ільхам Алієв твердо показує, що він змусить з ним рахуватись в тому числі й Путіна.

Політолог зауважив на тому, що Азербайджан з самого початку російського вторгнення демонструє підтримку Україні. Хоча паралельно Алієв спілкувався з Путіним.

"Socar, азербайджанська державна нафтогазова корпорація передає паливо для ЗСУ, були ще гуманітарні постачання. Україні потрібно бути доволі обережною з Азербайджаном, бо це ні в якому разі не демократична країна, це автократична диктатура. Однак Алієв на відміну від Путіна – розумний", – озвучив Чижов.

Він, зі слів політолога, усвідомлює, що йому доводиться жити у світі, де є різні інтереси, де слід старатися дружити з тими, хто сильний і дотримується домовленостей. Тому зараз можна спостерігати рух Алієва у бік Заходу. Його там приймають, тому що це дозволяє хоча б частково диверсифікувати постачання нафти й газу в Європу.

На думку Чижова, в нинішніх реаліях Росії доведеться просити вибачення, що вона потроху вже починає робити. Однак все одно Алієв показуватиме Україні та Заходу, що він з ними навіть якщо певною мірою Азербайджан і Росія знизять гостроту конфлікту, хоча ознак для цього поки що не видно.

Політолог нагадав, що коли у 2020 році азербайджанська армія випадково збила російський вертоліт, тоді Алієв чітко визнав це, були вибачення і готовність заплатити компенсації сім'ям загиблих льотчиків. Зараз він посилається на той епізод, кажучи, що коли Азербайджан збив вертоліт, то була належна реакція з його боку, а от коли Росія збила азербайджанський літак, вона цього не визнала, як і не принесла вибачень і не передбачила виплати.