Це теж заслуга України: політолог зауважив цікавий нюанс у риториці Кремля щодо Азербайджану
- Кремль висловлює надію на покращення відносин з Азербайджаном, хоча нині ознак того, що гострота конфлікту знизиться – немає.
- Азербайджан демонструє підтримку Україні та рухається в бік Заходу, де його готові приймати.
- Політолог Георгій Чижов зазначає, що Росія більше не домінує на пострадянському просторі.
Прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що нині відносини між Росією та Азербайджаном переживають "складний період", але Москва сподівається, що він мине. Раніше таким чином представники Кремля з пострадянськими країнами ніколи не розмовляли.
Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог Георгій Чижов, наголосивши, що росіяни в будь-яких ситуаціях, навіть коли були не праві, вимагали від цих країн вибачень, підкріплених діями й виплатами.
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Відмінність Алієва й Путіна: що усвідомлює перший?
Сьогодні, дивлячись на те, що з боку Азербайджану росіяни вже не сподіваються дочекатися ніяких вибачень, Пєсков простягає руку дружби, навіть погоджується з правом цієї країни подати позов до суду проти Росії у зв'язку з авіакатастрофою в Актау, коли азербайджанський літак був збитий.
Очевидно, що Росія більше зацікавлена вийти з цього конфлікту з Азербайджаном. Я думаю, що в першу чергу це теж заслуга України, ЗСУ. Виявилося, що Росія не так вже й домінує на пострадянському просторі,
– озвучив Чижов.
Сьогодні Росія не може створювати серйозні проблеми Азербайджану, вона лише мілко пакостить. Наразі практично зупинений доступ на російський ринок азербайджанських фруктів. Сільськогосподарські виробники Азербайджану відчувають певні незручності у зв'язку з цим, адже звикли свій урожай продавати Росії.
Однак, за переконанням політолога, таким чином Баку не зламати. Президент країни Ільхам Алієв твердо показує, що він змусить з ним рахуватись в тому числі й Путіна.
Політолог зауважив на тому, що Азербайджан з самого початку російського вторгнення демонструє підтримку Україні. Хоча паралельно Алієв спілкувався з Путіним.
"Socar, азербайджанська державна нафтогазова корпорація передає паливо для ЗСУ, були ще гуманітарні постачання. Україні потрібно бути доволі обережною з Азербайджаном, бо це ні в якому разі не демократична країна, це автократична диктатура. Однак Алієв на відміну від Путіна – розумний", – озвучив Чижов.
Він, зі слів політолога, усвідомлює, що йому доводиться жити у світі, де є різні інтереси, де слід старатися дружити з тими, хто сильний і дотримується домовленостей. Тому зараз можна спостерігати рух Алієва у бік Заходу. Його там приймають, тому що це дозволяє хоча б частково диверсифікувати постачання нафти й газу в Європу.
На думку Чижова, в нинішніх реаліях Росії доведеться просити вибачення, що вона потроху вже починає робити. Однак все одно Алієв показуватиме Україні та Заходу, що він з ними навіть якщо певною мірою Азербайджан і Росія знизять гостроту конфлікту, хоча ознак для цього поки що не видно.
Політолог нагадав, що коли у 2020 році азербайджанська армія випадково збила російський вертоліт, тоді Алієв чітко визнав це, були вибачення і готовність заплатити компенсації сім'ям загиблих льотчиків. Зараз він посилається на той епізод, кажучи, що коли Азербайджан збив вертоліт, то була належна реакція з його боку, а от коли Росія збила азербайджанський літак, вона цього не визнала, як і не принесла вибачень і не передбачила виплати.