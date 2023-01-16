Як зміна стратегії російських обстрілів України створила нові загрози

По ракетному удару росіян 14 січня 2023 року варто зазначити таке: схоже, окупанти прагнуть вдосконалити свій формат ракетних обстрілів, щоб меншою кількістю крилатих ракет досягти значно вищого результату.

Яку небезпеку передбачає "доктрина Герасимова"

Тому замість, скажімо, просто намагання фізично знищити нашу енергосистему, росіяни намагатимуться бити по нашій енергетиці так, щоб це давало каскадний ефект по інших секторах економіки. Наприклад, промисловості чи транспорту.

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Зменшення кількості крилатих ракет в одному залпі може означати й зменшення інтервалів між обстрілами. Наприклад, росіяни 14 січня відстріляли лише 21 дозвукову крилату ракету типів Х-555, Х-101 та "Калібр".

Це та кількість, яку вони цілком можуть виготовити лише за півмісяця роботи. Тим більш, половина січня минула – у ворога було достатньо часу на виробництво крилатих ракет до нової атаки.

Окрема загроза – удари саме по житлових кварталах. Тут від росіян слід очікувати всіх можливих підлостей. Раз вони відстріляли по Києву взагалі дефіцитні зенітні ракети 48Н6ДМ до комплексів С-400 (ймовірно, розташованих саме на "Зябровці").

Ще одна небезпека, на якій варто поставити окремий акцент, – це так звана "доктрина Герасимова". Вона передбачає поєднання воєнних та невоєнних методів для "ураження противника". 14 січня це проявилось дуже яскраво, коли паралельно з ракетною атакою пішли й вкиди в інфопростір, на котрі повелись навіть чисельні наші громадяни. Врешті, терор проти мирного населення – це теж "невоєнний" метод, за класифікацією росіян.

Росіяни почали активніше міксувати кількість ракет в одному залпі. Окрім дозвукових крилатих ракет великої дальності, було п'ять Х-22 та навіть десять радянських Х-59 для тактичної авіації, а також невідома кількість ракет до С-400. Тому слід окремо зупинись на тому, яку небезпеку несе кожна із них.

"Залізний купол" не прикриє: які ракети використовують росіяни

Найбільш смертоносна – саме Х-22, котра несе бойову частину масою аж 950 кілограмів (найбільше серед усіх ракет росіян). Вона має скажену швидкість польоту – майже до 5000 кілометрів на годину – та шалену довжину корпусу, що становить аж до 11 метрів (це дає їй величезну кінетичну енергію).

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Радянська Х-59 – це щось на кшталт "літаючого мопеда", тільки із масою боєзаряду в 4 рази більшою (150 кілограмів) та дальністю стрільби до 150 кілометрів. Схоже, саме тому росіяни відстріляли їх так нетипово багато – аж 10 одиниць за один раз.

Головна небезпека від зенітних ракет 48Н6ДМ – їх боєголовка складається із міксу вибухівки та декількох тисяч спеціально виготовлених уламків. При застосуванні саме по наземних цілях виходить щось на кшталт "бомби палестинських терористів", де головна небезпека – саме від уламків, які розкидала вибухівка.

Тільки відмінність у тому, що така "бомба" прилітає з такою великою швидкістю, що ніякий "Залізний купол" не прикриє. Тому для жителів Києва та інших міст у 200-кілометровій зоні до кордону з Білоруссю небезпека під час повітряних тривог стає в рази більшою.

Ставити питання: "А на яку кількість обстрілів у росіян залишилось ракет?" – уже сенсу нема. Бережімо себе та своїх близьких.