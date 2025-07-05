У Росії нова тактика повітряних ударів: що потрібно Україні, аби ефективніше протидіяти

У ніч на 4 липня 2025 року вкотре відбулась масована комбінована атака Росії. Багато регіонів України зазнало уражень, проте найбільше постраждав, на жаль, Київ. Це свідчить про певні зміни у тактиці ворога.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, що мета Росії – збільшення кількості засобів ураження на один сектор. Останнім часом окупанти саме це і роблять, атакуючи то західну частину України, або Київщину чи Кременчук. Мовиться саме про один сектор, куди ворог направляє чимало різних видів ураження.

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Нова мета Росії

Анатолій Храпчинський зауважив, що основна мета Росії – це створити килимове бомбардування, використовуючи засоби ураження далекої дії.

Окупанти накопичують ударні безпілотники типу "Шахед", "Гербера" і "Пародія". Окрім цього ворог застосовує й інші види повітряних цілий, зокрема балістичні ракети корейського виробництва, "Іскандери" чи крилаті ракети.

Це навантажує українську протиповітряну оборону. На думку заступника директора компанії з виробництва РЕБ, необхідно збільшувати кількість засобів виявлення, мовиться про пасивну та класичну радіолокацію. Важливо, що нещодавно Нідерланди пообіцяли надати Україні приблизно 100 таких систем.

Велика кількість засобів ураження в повітряному просторі не дозволяє тій кількості систем детекції чітко відстежувати усі цілі. Тому їхню кількість необхідно збільшувати. Треба також віддати шану Повітряним силам, які максимум витискають із того, що у них є,

– сказав він.

Також для кращої протидії важливо, щоб українські захисники мали більше систем перехоплення ворожих об'єктів. Важливо, щоб в кожній частині України були різні типи протиповітряних систем.

Проте окупанти постійно змінюють тактику ударів по території України, зважаючи на методи протидії наших Сил оборони.

Якщо ми посилимо (українську територію – 24 Канал) різними типами перехоплення та якісною системою радіолокації, то це зробить логіку використання "Шахедів" неефективною. Це головне завдання, яке зараз стоїть перед нами,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

Розвідка ЗСУ попереджає, що Росія готує нову хвилю масованих атак на українські міста із застосуванням ударних дронів типу "Шахед". За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, окупанти можуть залучити понад тисячу безпілотників за добу. Лише вночі 4 липня ворог атакував Україну 330 "Шахедами", що стало рекордною кількістю в межах однієї операції.