У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що країна більше не вважає себе "зв'язаною мораторієм" на розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Росії зробили заяву щодо наземних ракет

У МЗС Росії цинічно заявили про нібито "зникнення умов" для збереження одностороннього мораторію на розгортання аналогічних озброєнь.

За словами російського відомства, кроки так званого "колективного Заходу" ведуть до створення в прилеглих до Росії регіонах дестабілізаційних ракетних потенціалів, що "створюють пряму загрозу безпеці" в контексті стратегічного порядку.

Загалом такий розвиток подій несе серйозний негативний заряд і значні згубні наслідки для регіональної та глобальної стабільності, включаючи небезпечне підбурювання напруженості між ядерними державами,

– йдеться в заяві.

У МЗС Росії додали, що рішення щодо конкретних параметрів заходів реагування прийматиме керівництво країни "на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних ракет наземного базування".

Нагадаємо, в червні 2024 року Володимир Путін вже висловлювався про зняття мораторію на використання ракет середньої і меншої дальності. Тоді він заявляв, що Росії потрібно почати виробництво цих ударних систем і потім, виходячи з ситуації, приймати рішення про те, де їх розміщувати.