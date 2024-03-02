Росія стирає цілі міста з лиця землі: яка ситуація на Херсонщині

Російські окупанти щодня тероризують цивільне населення. Особливою страждають прифронтові області. Ворог повсякчас обстрілює території.

Зокрема, правий берег Херсонщини окупанти накривають артилерією. Про що 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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"Останній час обстріли посилилися. Росіяни накривають з артилерії та фактично знищують населені пункти, які розташовані уздовж Дніпра, стирають з лиця землі. Немає такого, який би не страждав від щоденних обстрілів", – сказав Хлань.

Росіяни знищують населені пункти

За словами депутата, найбільше страждає Берислав. Він зруйнований майже на 80%. Росіяни знищують усі інфраструктурні об'єкти: будинки, медичні заклади та інше. Інтенсивність обстрілів доволі висока. Це типовий метод залякування, який ворог використовує з першого дня повномасштабної війни.

"У Херсоні в деяких районах зникає світло, газо- та водопостачання, але там за максимум тиждень все відновлюється. Але у населених пунктах, які розташовані на узбережжі, неможливо провести ремонтні роботи. Люди залишаються без комунікацій і не хочуть виїжджати, хоч і є програми безкоштовної евакуації, не хочуть залишати свої домівки", – розповів посадовець.

Повністю зруйновані села Козацьке та Веселе, які розташовані біля греблі Каховської ГЕС. Майже нічого не залишилося від населених пунктів Республіканець та Зміївка. Дар'ївська громада постійно потерпає від обстрілів.

"Доволі важка ситуація, бо окупанти б'ють не лише по інфраструктурних об’єктах, але й по центрах гуманітарної допомоги, фактично роблячи так, аби у цих населених пунктах не було життя", – додав Сергій Хлань.

Окуповані території теж потерпають

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни тиснуть щодо паспортизації. Люди не можуть отримати медичну допомогу, якщо немає паспорта ворожої країни. Ба більше, щоб дитина отримала допомогу, окупанти вимагають присутності обох батьків і щоб у них був паспорт.

"Тобто це вже така нова хвиля примусової паспортизації та нова хвиля до того, що люди мають повернутися на окуповані території, бо як вважають окупанти та колаборанти, лише тоді вони мають право на якісь там медичні, адміністративні послуги. Життя вкрай важке, заробляти фактично неможливо. Окупанти доводять до межі, щоб зробити людей максимально збанкрутілими та бідними", – підкреслив депутат.

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