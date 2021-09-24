Росія знову брязкала зброєю в Чорному морі: все через українсько-американські навчання

Російські кораблі виконали ракетні та артилерійські стрільби на навчаннях у Чорному морі. Кремль вирішив посилити свою присутність у регіоні через військові навчання в Україні за участю США і низки країн НАТО.

Як заявили у Чорноморському флоті, участь у навчання взяли 6 російських кораблів і катерів.

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Відомо, що росіяни відпрацьовували захист об'єктів морської економічної діяльності Росії в Чорному морі. Так, у межах навчань із зенітно-ракетних і артилерійських комплексів були вражені морські та повітряні цілі.

Загалом до навчань залучили:

патрульні кораблі "Дмитро Рогачов" і "Павло Державін",

корабель на повітряній подушці "Самум",

ракетні катери "Волинь", "Івановець" і "Р-60".

У Чорноморському флоті підтвердили, що маневри Росії проходять на тлі навчань в Україні. У них, нагадаємо, беруть участь військові США та низки країн НАТО.

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Додамо, що нещодавно українські військові провели авіаційні тренування зі стрільбами. Льотчики морської авіаційної бригади тренувались над Чорним морем.