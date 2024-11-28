Росія знову масовано атакує енергетику по всій Україні, – Міненерго

Ворожі сили зранку 28 листопада атакують Україну. Енергетика перебуває під масованим ударом противника.

Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенко.

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Енергетика під атакою ворога

Знову енергетика під масованим ударом ворога,

– повідомив міністр.

За його словами, атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні.

Він зазначив, що оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії.

Міністр енергетики наголосив, що як тільки буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки.

Нагадаємо, що з самого ранку 28 листопада у кількох регіонах України пролунали вибухи. Зокрема їх чули в Кропивницькому. Одеська область стала ще одним з епіцентрів атаки крилатими ракетами "Калібр" під ранок 28 листопада. Там також було гучно.

Зокрема, вибухи чули в Рівному, у місті зникло світло. Гучно було і в Луцьку.