Росія знову перекидає військових та техніку до українських кордонів, – CIT

Розслідувачі повідомляють, що Росія перекидає військових та техніку з Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони. Припускають, що техніку підвезуть до російських сил, зосереджених біля кордонів України.

Фахівці мають близько 30 відео, на яких видно, як техніку вантажать на залізничні платформи та ешелони, що рухаються на захід.

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Яку техніку перекидає Росія

Розслідувачі CIT стверджують, що більшість записів зняли у Східному Сибіру та Далекому Сході, зокрема у Бурятії та Приморському краї. За останні кілька днів таких відео побільшало.

Дослідили, що техніку відправляли з Улан-Уде, Білогірська та Уссурійська. Тому припускають, що вона належить до з'єднань усіх 4 армій Східного військового округу Росії.

Що перекидають:

військові вантажівки,

автозаправники,

танки,

бойові машини піхоти,

реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган",

ймовірно, зенітний ракетний комплекс "Тор" або зенітну самохідну установку "Шилка".

Крім техніки, помітили й особовий склад військовослужбовців, які їдуть в пасажирських та товарних вагонах. Поки не становили, скільки військових там є.



Росія перекидає техніку / Фото CIT

Військові навчання Росії біля українських кордонів

Росія 11 січня повідомила, що проводить військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Вони стартували у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях.

Задіяли близько 3 тисяч військових і важку техніку. Мовиться про танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.

До речі, у США вже відреагували. Вимагають пояснень від Росії та наголошують, що будь-які військові навчання мають бути прозорими.