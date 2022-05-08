Росія знову – у вогні: у Пермі спалахнуло на будівництві авіатехнікуму
8 травня 2022 , 16:12Читать новость на русском
У Росії практично ані дня не минає без масштабних пожеж. 8 травня чорним димом вкрило небо у Пермі. Кажуть, що горить будова – на місці майбутнього авіатехнікуму.
Про масштабну пожежу повідомили у місцевих російських телеграм-каналах інформує 24 канал. Що саме стало причиною займання – наразі невідомо.
Тим часом У Бєлгород "завезли свіжу бавовну": в околицях міста видніються стовпи диму
Чорний дим видно з багатьох районів міста
Чорний дим піднімається вгору на десятки метрів. Його видно з різних регіонів міста. Людям це не заважає гуляти та знімати пожежу на фото та відео. З фотографій видно, що полум'я охопило недобудовану будівлю. Працюють пожежні машини.