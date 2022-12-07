Росія знову замовила в Ірану сотні дронів та балістичних ракет: хочуть перекрити нестачу запасів
Джерело:Business Insider
Росія продовжує співпрацювати з Іраном. Нове "замовлення" охоплює кілька сотень снарядів та сотні безпілотників.
Росія замовила сотні ракет та безпілотників
Про це попередили ЗМІ, посилаючись на представників ООН у Нью-Йорку. Наразі невідомо, чи відбулись уже поставки.
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Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити свої поставки безпілотних ракет і ракет до Росії,
– йдеться у повідомленні.
Зазначають, що Кремль хоче перекрити гостру нестачу військових ресурсів саме іранськими безпілотниками та ракетами. Тож Москва просить у Тегерану про кілька сотень снарядів і сотні безпілотників.
"Я не думаю, що вони вже відправлені, але вони точно є в книгах замовлень", – повідомило джерело.
Росія спустошила свої запаси зброї
За даними Повітряних сил ЗСУ, запас дронів-камікадзе іранського виробництва у росіян міг просто вичерпатися. Загалом окупанти застосували проти України понад 400 Shahed-136. Близько 340 з них вдалося збити.
У Росії закінчились й ракети. Так, за даними розвідки, у ворога залишилось ракет на декілька масованих ракетних обстрілів. Найбільший брак у ворога — високоточні ракети. А ось С-300 ще достатньо, але ними ворог може обстрілювати лише прифронтові регіони.
Співпраця Росії з Іраном: останні новини
- У Білому домі заявили, що докладуть максимум зусиль, аби Тегеран перестав постачати зброю Росії. Там також зауважили, що Іран ставить під загрозу ядерну безпеку світу.
- Своєю чергою Іран звернувся до Москви за допомогою у придушенні протестів. Мова про відповідне обладнання, яке застосовують у боротьбі з масовими заворушеннями і тренінгами.