Росія знову замовила в Ірану сотні дронів та балістичних ракет: хочуть перекрити нестачу запасів

Росія продовжує співпрацювати з Іраном. Нове "замовлення" охоплює кілька сотень снарядів та сотні безпілотників.

Росія замовила с отні ракет та безпілотників

Про це попередили ЗМІ, посилаючись на представників ООН у Нью-Йорку. Наразі невідомо, чи відбулись уже поставки.

Увага Не тільки можлива нестача: чому Росія не використовує іранські дрони

Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити свої поставки безпілотних ракет і ракет до Росії,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що Кремль хоче перекрити гостру нестачу військових ресурсів саме іранськими безпілотниками та ракетами. Тож Москва просить у Тегерану про кілька сотень снарядів і сотні безпілотників.

"Я не думаю, що вони вже відправлені, але вони точно є в книгах замовлень", – повідомило джерело.

Росія спустошила свої запаси зброї

За даними Повітряних сил ЗСУ, запас дронів-камікадзе іранського виробництва у росіян міг просто вичерпатися. Загалом окупанти застосували проти України понад 400 Shahed-136. Близько 340 з них вдалося збити.

У Росії закінчились й ракети. Так, за даними розвідки, у ворога залишилось ракет на декілька масованих ракетних обстрілів. Найбільший брак у ворога — високоточні ракети. А ось С-300 ще достатньо, але ними ворог може обстрілювати лише прифронтові регіони.

Співпраця Росії з Іраном: останні новини