Росія знову запустила Х-22, як і рік тому, – Ігнат про атаку по Кременчуку 27 червня
Вдень 27 червня у Кременчуці, що на Полтавщині, під час тривоги прогриміли вибухи. Росія завдала чергового ракетного удару у роковини удару по ТЦ "Амстор".
Про подробиці ще зарано говорити, всі наслідки атаки – уточнюють. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
До теми У роковини ракетного удару по Кременчуку ворог знову атакував місто, прогриміли потужні вибухи
Що відомо про нову ракетну атаку Кременчука
За словами Ігната, рік тому ракета Х-22 влучила у Кременчуці у ТЦ. І рік потому окупанти знову б’ють цією ж ракетою і знову у напрямку Кременчука.
Щонайменше два літаки було помічено у повітряному просторі Росії і дві ракети під час атаки. Швидкість ракети Х-22 – понад 4 000 кілометрів за годину. Часу на те, щоб йти в укриття, доволі мало,
– зазначив речник Повітряних сил.
Він підкреслив, що Х-22 має дуже серйозну потужність. Вибухова частина – близько тонни. Ба більше, ракета не зовсім точна, її похибка – близько 600 метрів.
"Пуски ракет були здійснені об 11:50, вони зайшли з Сумщини, летіли через Полтавську область. Вибухи пролунали у Кременчуці. Очікуємо інформацію про наслідки", – додав Ігнат.
Речник Повітряних сил наголосив, що ворожий терор проти українського народу триває. В окупантів застаріла зброя і вона не є високоточною. Загарбники жбурляють нею по густонаселених містах.
Це тероризм проти нашої нації. Росія намагається тиснути на Україну і зламати наш дух,
– сказав Ігнат.
Росія вдарила ракетами по Кременчуцькому району
У Полтавській ОВА підтвердили, що ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22.
"Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо, без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюємо", – наголосили в ОВА,
Атака України 27 червня: що відомо
- Об 11:50 27 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовані пуски ракет. Ракети заходили із Сумщини.
- Згодом заявили, що ракети рухаються у напрямку Кременчука.
- Після цього повідомили про вибухи у Кременчуці.
- У Сумах також було чути звук вибуху.
- Після відбою тривог Повітряні сили попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційного озброєння.