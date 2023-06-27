Росія знову запустила Х-22, як і рік тому, – Ігнат про атаку по Кременчуку 27 червня

Вдень 27 червня у Кременчуці, що на Полтавщині, під час тривоги прогриміли вибухи. Росія завдала чергового ракетного удару у роковини удару по ТЦ "Амстор".

Про подробиці ще зарано говорити, всі наслідки атаки – уточнюють. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

До теми У роковини ракетного удару по Кременчуку ворог знову атакував місто, прогриміли потужні вибухи

Що відомо про нову ракетну атаку Кременчука

За словами Ігната, рік тому ракета Х-22 влучила у Кременчуці у ТЦ. І рік потому окупанти знову б’ють цією ж ракетою і знову у напрямку Кременчука.

Щонайменше два літаки було помічено у повітряному просторі Росії і дві ракети під час атаки. Швидкість ракети Х-22 – понад 4 000 кілометрів за годину. Часу на те, щоб йти в укриття, доволі мало,

– зазначив речник Повітряних сил.

Він підкреслив, що Х-22 має дуже серйозну потужність. Вибухова частина – близько тонни. Ба більше, ракета не зовсім точна, її похибка – близько 600 метрів.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України – читайте в нашому телеграмі.

"Пуски ракет були здійснені об 11:50, вони зайшли з Сумщини, летіли через Полтавську область. Вибухи пролунали у Кременчуці. Очікуємо інформацію про наслідки", – додав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що ворожий терор проти українського народу триває. В окупантів застаріла зброя і вона не є високоточною. Загарбники жбурляють нею по густонаселених містах.

Це тероризм проти нашої нації. Росія намагається тиснути на Україну і зламати наш дух,

– сказав Ігнат.

Росія вдарила ракетами по Кременчуцькому району

У Полтавській ОВА підтвердили, що ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22.

"Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо, без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюємо", – наголосили в ОВА,

Атака України 27 червня: що відомо

Об 11:50 27 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовані пуски ракет. Ракети заходили із Сумщини.

Згодом заявили, що ракети рухаються у напрямку Кременчука.

Після цього повідомили про вибухи у Кременчуці.

У Сумах також було чути звук вибуху.

Після відбою тривог Повітряні сили попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Рік тому 27 червня 2022 року російські окупанти ракетами Х-22 вдарили по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Саме тоді всередині перебувало понад тисячу осіб. Жертвами атаки стали 22 особи, ще майже 70 – отримали поранення.