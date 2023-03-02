Росія знову збільшила кількість кораблів у Чорному морі, готуються до ракетної атаки, – Гуменюк

Росіяни знову збільшили присутність у Чорному морі, тримаючи там понад 10 кораблів. Окупанти готові завдати ракетного удару ракетами типу "Калібр".

Про це повідомила речник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center, пише 24 Канал.

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Залп російських кораблів у морі складає 24 "Калібри"

Вона поінформувала, що ворог збільшив корабельне угруповання у порівнянні з попередніми тижнями і зараз у Чорному морі перебуває 13 кораблів.

Серед них 4 ракетоносії – 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може складати 24 ракети високої точності,

– заявила Наталія Гуменюк.

Вона підкреслила, що виведення ракетоносіїв говорить про готовність до їх застосування, і необов'язково всі 24 "Калібри" є готовими до запуску.

Слід зазначити, що 1 березня Росія зосереджувала у Чорному морі відразу 15 кораблів, з яких 5 були ракетоносіями. Однак під вечір окупанти завели один з ракетоносії до пункту базування.

Речниця ОК "Південь" наголошувала, що серйозну загрозу становлять підводні ракетоносії. Причина в тому, що пуск ракет з таких кораблів виявляти складно для Сил протиповітряної оборони.

Яка ситуація на Півдні

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що обстановка на Півдні України залишається напруженою, але контрольованою.

Окупанти обстрілюють правобережжя, використовуючи всю зброю, яку можуть підтягнути. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранено 11 осіб, серед яких півторарічна дитина. Станом на 2 березня поранено ще щонайменше 4 осіб.

На Очаківському напрямку ворог продовжує точкові обстріли. Окупанти не припиняють повітряну розвідку: чергового безпілотного розвідника типу "Орлан-10" знищено на Херсонському напрямку. Там же було підірвано й ворожий склад боєкомплекту.

На Кінбурнській косі за результатами вогневої роботи українських військових ворог залишив догоряти три одиниці техніки.