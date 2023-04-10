У розвідці Британії назвали ще один гарячий напрямок, на якому Росія зосередила зусилля
Джерело:розвідка Британії
Російські загарбники зосереджують свої сили на 4 напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Саме на останньому, за даними британської розвідки, значно збільшилася кількість ворожої бронетехніки.
Британські розвідники зазначили, що за останні 7 днів Росія, ймовірно, збільшила кількість бронетехніки в районі міста Мар'їнка, яке розташоване за 20 кілометрів на південний захід від Донецька.
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Росія продовжує надавати першочергового значення ресурсному забезпеченню операцій у широкому Донецькому секторі, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів,
– наголошують розвідники.
Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що у районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни зазнають величезних втрат. Щодня окупаційна армія втрачає там близько двох рот особового складу.
Дмитрашківський зауважив, що в районі Мар'їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої. Росіяни мають перемінний успіх, однак всі наші позиції відвойовуються і повертаються.
Тим часом російські полонені розповідають, що в бій їх відправляють без жодної підготовки не дуже тверезі командири. Особовий склад просто піднімають серед ночі та під дулами автоматів і пістолетів відправляють штурмувати позиції.
Яка ситуація на фронті
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на:
- Лиманському,
- Бахмутському,
- Авдіївському,
- Мар'їнському напрямках.
За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.