У розвідці Британії назвали ще один гарячий напрямок, на якому Росія зосередила зусилля

Російські загарбники зосереджують свої сили на 4 напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Саме на останньому, за даними британської розвідки, значно збільшилася кількість ворожої бронетехніки.

Британські розвідники зазначили, що за останні 7 днів Росія, ймовірно, збільшила кількість бронетехніки в районі міста Мар'їнка, яке розташоване за 20 кілометрів на південний захід від Донецька.

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Росія продовжує надавати першочергового значення ресурсному забезпеченню операцій у широкому Донецькому секторі, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів,

– наголошують розвідники.

За Мар'їнку ведуться бої з 2014 року і вона була значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських обстрілів. Вона контролює підступи до Донецька і ключову дорогу Н15.

Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що у районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни зазнають величезних втрат. Щодня окупаційна армія втрачає там близько двох рот особового складу.

Дмитрашківський зауважив, що в районі Мар'їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої. Росіяни мають перемінний успіх, однак всі наші позиції відвойовуються і повертаються.

Тим часом російські полонені розповідають, що в бій їх відправляють без жодної підготовки не дуже тверезі командири. Особовий склад просто піднімають серед ночі та під дулами автоматів і пістолетів відправляють штурмувати позиції.

Яка ситуація на фронті

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар'їнському напрямках.

Збройні Сили України щодня нищать російських загарбників. Лише за минулу добу вони ліквідували 670 ворожих солдатів . Загалом з початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" втратила 178 820 бійців.

За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.