Росія зриває розвідку газу в Чорному морі, – Вітренко

Юрій Вітренко розповів, що російські військові кораблі не дають зробити сейсмічне дослідження чорноморського шельфу. Цим займається норвезька компанія.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Вітренко зауважив, що агенти Кремля та його очільника Володимира Путіна роблять усе можливе, аби Україна не могла гарантувати собі енергонезалежність. Зокрема, один зі способів – це завадити Україні збільшувати власний видобуток газу.

Зауважте США та ЄС готують жорсткі санкції проти Росії у сферах енергетики та банків, – Bloomberg

За словами Вітренка, у Чорному морі є величезні поклади природного газу.

Ми не можемо зробити нормальне сейсмічне дослідження через військові кораблі Росії, які не дають норвезькій компанії робити це дослідження,

– наголосив Вітренко.

"Північний потік-2" – серйозний інструмент

Президент Володимир Зеленський розповів, що газопровід "Північний потік-2" є серйозним інструментом для розмови з Росією.

За словами українського лідера, газогон може організувати зустріч із Путіним.

Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" – це справедливий інструмент, який перебуває в руках європейських лідерів.

Чи дійсно уряд Німеччини може заблокувати "Північний потік-2": дивіться відео