Туреччина після паузи прокоментувала інцидент з суховантажем у Чорному морі й попередила Росію

Анкара вперше відреагувала на повідомлення Росії про те, що вона "зупинила" турецьке судно Sukru Okan, що прямувало до українського Ізмаїлу. Туреччина перервала мовчання й звернулася до Москви із закликом.

В Офісі Реджепа Ердогана прокоментували заяву міноборони країни-агресорки про те, що російський військовий корабель "Василь Биков" буцімто зупинив вантажне судно Sukru Okan в Чорному морі та ще й відкрив попереджувальний вогонь. В той момент турецький суховантаж йшов під прапором Палау в порт України.

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Що сказала Туреччина

Анкара закликала Москву після цих повідомлень уникати подальшої ескалації в Чорному морі.

Після втручання наші співрозмовники в Росії були належним чином попереджені, щоб уникати подібних спроб, які сприяють ескалації напруженості в Чорному морі,

– зазначається у повідомленні.

Також Офіс Ердогана відповів на критику щодо мовчання. Там зазначили, що судно пливло під прапором Палау, а не Туреччини. Турецька сторона вважає, що технічно саме ця країна має реагувати на інцидент, навіть якщо власник судна Sukru Okan є турецьким.

Як на це реагувала Україна