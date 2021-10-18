Росія зупиняє роботу свого представництва при НАТО і закриває офіс у Москві

Росія з 1 листопада припинить роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. До того ж Росія закриє інформаційне бюро альянсу в Москві.

Після закриття представництв контакти Росії і НАТО будуть підтримувати через посла Росії в Бельгії. Про це 18 жовтня заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

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"Це дзеркальні кроки на дії НАТО"

Таке рішення Москви пов'язане з рішенням Альянсу відкликати 8 співробітників Росії при НАТО. Як сказав Лавров, про те, що дзеркальні кроки незабаром будуть, Росія одразу ж попередила. Втім, оголосила їх лише зараз.

Робота постійного представництва буде припинення 1 листопада або ж на декілька днів пізніше. Відтак МЗС Росії закриє представництво у Брюсселі і інформбюро в Москві. Зокрема припинить свою роботу головний військовий представник Росії при НАТО.

Причина тому, як стверджують у Росі, – дії самого НАТО

У нас практично в результаті цілеспрямованих кроків з боку НАТО відсутні належні умови для елементарної дипломатичної діяльності, і у відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО,

– сказав Лавров.

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