Росія звільняє вищих командирів через провали в Україні: подробиці від британської розвідки

У Росії є дуже гарна традиція: перекладати провину на когось іншого. Так, у країні-агресорці продовжують звільняти вищих командирів за те, що їм не вдалося досягнути результатів у війні проти України.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії. У відомстві розповідають, що впродовж кількох минулих тижнів своїх посад позбулися кілька високопоставлених командирів армії Росії.

Читайте також Атака Дніпропетровщини з "Градів" і черговий відступ окупантів: основне за 85 день війни

Серед керівництва армії Росії "летять" голови

Зокрема відомо про те, що зі своїх посад звільнили:

генерал-лейтенанта Сергія Кисіля, він більше не керуватиме 1-ю гвардійською танковою армією, адже не зміг захопити Харків;

віцеадмірала Ігоря Осипова, який командував Чорноморським флотом, адже його флагман – крейсер "Москва" – пішов на дно.

Водночас дані розвідки свідчать про те, що Валерій Герасимов, начальник Генштабу Росії, може залишитися на своїй посаді. Але достеменно невідомо, чи довіряє йому тепер Володимир Путін.

Культура пошуку цапів-відбувайлів, ймовірно, поширена в російській військовій системі та системі безпеки,

– підкреслюють у розвідці.

Тож вище керівництво армії, яке має безпосередній стосунок до війни проти України, шукатиме можливостей уникнути відповідальності за провал. А це означає, що шукатимуть, на кого ж то звалити провину за те, що "спецоперація" протривала не 72 години. Та й російська армія продовжує щодня втрачати свою як живу силу, так і техніку. Станом на 19 травня наші військові знищили вже 28 500 окупантів. І це лише приблизна цифра.

Але і це ще не все. У розвідці додають, що відповідні звільнення впливають на рішення військових. Так, тепер офіцери армії Росії не готові самостійно ухвалювати рішення. Вони очікують, щоб це робило керівництво. Мовляв, тоді у них будуть вищі шанси залишитися при посаді. Це ж означає, що у війні проти України ініціатива може перейти в наші руки.

У Росії проблеми з особовим складом

Напередодні розвідка Великої Британії прокоментувала залучення кадирівців до України. На думку спецслужби, відповідний крок з боку Росії свідчить лише про одне: вона переживає значні проблеми з ресурсами.

Зауважимо, що саме кадирівцям країна-агресорка хоче віддати під керування окупований Маріуполь. Але в розвідці не виключають, що відповідне рішення може викликати нову хвилю проблем у Росії. Мовиться про те, що всередині держави виникне напруга серед військового керівництва. Мовляв, в облозі місто тримало воно, а довірили Маріуполь ставленикам Кадирова, якщо не йому особисто.

Варте уваги – Арестович заявив про серйозні зміни на фронті: дивіться відео