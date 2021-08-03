Цікавився планами Кремля в Арктиці, – Росія звинуватила висланого консула Естонії в шпигунстві

Російські спецслужби заявили, що консул Естонії, якого раніше вислали з Росії, займався шпигунством. Ба більше, він нібито хотів отримати закриті дані про плани Кремля в Арктиці.

Як заявили російські ЗМІ з посиланням на ФСБ, консул розумів, що отримував документи закритого характеру.

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Консул Естонії нібито виявляв інтерес до отримання відомостей про плани Росії в Арктиці. Також спецслужби пообіцяли оприлюднити відеоматеріали затримання, як того вимагає рішення МЗС Росії.

"Встановлено, що Естонський дипломат кілька разів зустрічався з росіянином. В ході зустрічей виявляв інтерес до отримання через нього відомостей про плани Росії в Арктиці. При цьому Лятте свідомо розумів, що названі документи мають закритий характер,

– заявили в ФСБ.

Зауважимо, що раніше консула нібито затримали "на гарячому" та кваліфікували його дії "як несумісні з дипломатичним статусом працівника і явно ворожі".

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