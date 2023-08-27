Полігон для побутових відходів: росіяни вивозять своє сміття на окуповану Луганщину

Цього місяця з'явилися повідомлення про те, що росіяни свідомо шкодять екології українських міст, звозячи на окуповані території своє сміття. Водночас так звана "влада", поставлена загарбниками, не спроможна допомогти жителям у вирішенні їхніх проблем.

Про це 24 Каналу розповів голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Він наголосив, що окупанти не здатні ефективно керувати українськими містами й забезпечувати потреби їхніх мешканців.

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Окупанти псують екологію на Луганщині

На окупованих територіях нема, кому працювати. Окупаційній владі не вистачає коштів, щоб забезпечувати мінімальні потреби місцевих мешканців.

"Росіяни не встигають вивозити сміття, яке накопичують люди, а також будівельне сміття. Щось намагаються прибирати лише в центральних частинах міст, а на околицях накопичуються великі сміттєзвалища", – розповів Власенко.

Через ці купи сміття на окупованих територіях суттєво збільшилась кількість щурів та клопів, з якими окупаційна влада також не в змозі впоратись. На додачу до цього, в окремих містах Луганщини є проблема з доступом до води: наприклад, в Сєвєродонецьку внаслідок тривалих бойових дій була зруйнована каналізаційна система.

Роман Власенко про екологічну катастрофу на окупованих територіях: дивіться відео

Сукупність цих факторів негативно впливає на життя людей на окупованих територіях. Через це збільшується кількість хворих, а нормальну медичну допомогу на окупованій території отримати дуже важко.

"Також цього місяця з'явилася інформація, що Росія звозить сміття зі своїх міст на окуповані території України, зокрема і на Луганщину, яка стає полігоном побутових відходів для російських громад", – констатував чиновник.

Що відбувається на окупованих територіях

Українці продовжують чинити активний і пасивний спротив окупантам, які тимчасово контролюють наші території. За першої ж нагоди місцеві готові знешкоджувати ворогів, і росіяни знають, що на них чекає та чому українці не раді їм.

На додачу, на окупованих територіях діє мережа проукраїнських активістів, які постійно збирають інформацію та допомагають ЗСУ знищувати ворога. У відповідь на спротив окупанти посилюють репресії, але в такий спосіб лише підкреслюють незаконність своєї влади.

Навіть не маючи змоги ефективно керувати загарбаними територіями, Росія намагається провести там вибори для того, щоб ствердити свою фальшиву "легітимність". Такий масштабний публічний захід допоможе СБУ виявити колаборантів на окупованих територіях.