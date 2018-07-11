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Росія готувала кібератаку на важливе підприємство на Дніпропетровщині: СБУ запобігла

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Хакери з Росії готували кібератаку в Україні
Хакери з Росії готували кібератаку в Україні / 24 Канал (Ілюстрація)

У Службі безпеки України звітують про те, як вдалось запобігти кібератаці з території Росії на обладнання хлоропереливної станції в Дніпропетровській області.

Як інформує прес-служба СБУ, співробітникам безпекового відомства вдалось заблокувати спробу російських спецслужб провести кібератаку на мережеве обладнання ТОВ "Аульськая хлоропереливна станція".

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Це підприємство забезпечує хлором для очищення води водопровідно-каналізаційні підприємства на всій території України і є об'єктом критичної інфраструктури.

Фахівці спецслужби у сфері кібербезпеки з’ясували, що впродовж декількох хвилин системи управління технологічними процесами і системи виявлення ознак аварійних ситуацій підприємства були навмисне вражені комп'ютерним вірусом VPNFilter з території РФ,
– йдеться у повідомленні.

Якби цю кібератаку не вдалось зупинити, вона б могла призвести до зриву технологічних процесів і можливої ​​аварії.

За даними СБУ, ціллю хакерів було саме блокування сталого функціонування переливної станції, яка забезпечує рідким хлором для очищення води водопровідно-каналізаційні підприємства на всій території України.

 

Теги: Новини України хакери Новини Дніпра СБУ Хакерська атака
Джерело: 24 Канал
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