Росія готувала кібератаку на важливе підприємство на Дніпропетровщині: СБУ запобігла

У Службі безпеки України звітують про те, як вдалось запобігти кібератаці з території Росії на обладнання хлоропереливної станції в Дніпропетровській області.

Як інформує прес-служба СБУ, співробітникам безпекового відомства вдалось заблокувати спробу російських спецслужб провести кібератаку на мережеве обладнання ТОВ "Аульськая хлоропереливна станція".

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Це підприємство забезпечує хлором для очищення води водопровідно-каналізаційні підприємства на всій території України і є об'єктом критичної інфраструктури.

Фахівці спецслужби у сфері кібербезпеки з’ясували, що впродовж декількох хвилин системи управління технологічними процесами і системи виявлення ознак аварійних ситуацій підприємства були навмисне вражені комп'ютерним вірусом VPNFilter з території РФ,

– йдеться у повідомленні.

Якби цю кібератаку не вдалось зупинити, вона б могла призвести до зриву технологічних процесів і можливої ​​аварії.

За даними СБУ, ціллю хакерів було саме блокування сталого функціонування переливної станції, яка забезпечує рідким хлором для очищення води водопровідно-каналізаційні підприємства на всій території України.