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Росія і Олімпіада-2018: застосування допінгу виправдало себе

18:29, сьогодні 1842
Росію покарали, а потім частково виправдали
Росію покарали, а потім частково виправдали / Фото з відкритих джерел

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив збірній Росії брати участь в Олімпіаді-2018. Проте до змагання допущені щонайменше 150 російських спортсменів.

У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет відсторонив російську збірну від участі в Олімпіаді у Пхьончхані. Причиною цьому стало порушення спортсменами антидопінгових правил – застосування заборонених речовин та спроби підмінити допінгові проби. Від змагань також відсторонені екс-міністр спорту Росії Віталій Мутко та його заступник Юрій Нагорних.

Віталій Мутко і Юрій Нагорних
Віталій Мутко (праворуч) і Юрій Нагорних

Втім, МОК дозволив брати участь в Іграх тим російським спортсменам, у пробах яких не виявили допінгу. Цю резолюцію підтримало навіть Всесвітнє антидопінгове агентство, закликавши організаторів Олімпіади-2018 застосувати жорсткі та чіткі критерії відбору до російських атлетів.

Ті, хто пройшли відбір, виступатимуть під олімпійським прапором, а замість гімну РФ звучатиме офіційна композиція Олімпійських ігор. Наразі до змагань допустили 168 спортсменів. І це не поточне число – нещодавно Спортивний арбітражний суд у Лозанні (провідний міжнародний апеляційний суд) зняв заборону з 28-ми російських спортсменів, що були учасниками допінг-скандалу. Таке рішення було прийняте через брак доказів вживання допінгу.

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Поки спортсмени отримали тільки резолютивну частину, мотивуюча буде пізніше. 28 із 39-ти рішень МОК анульовані. Це означає 28 "чистих" перемог! Спортсмени були виправдані у справі зі звинуваченням у порушенні антидопінгових правил під час Ігор-2014 у Сочі. І хлопці, і всі ми раді, що правосуддя нарешті перемогло. Суд визнав, що вони невинні і скасував рішення МОК, – прокоментував ситуацію чинний міністр спорту РФ Павло Колобков.

Олімпіада-2018 у Сочі
Відкриття Олімпіади-2014 у Сочі

Такий хід подій здивував західні видання. Зокрема, журналіст німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначив, що “Олімпійський рух загруз у болоті”. Він також додав, що застосування допінгу виправдало себе – Росія залишається у грі.

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Збірній РФ заборонили брати участь також у Паралімпійських іграх. Однак 30 спортсменів все ж можуть бути допущені.

То чи можна із впевненістю сказати, що Росія не бере участі у цьогорічних Олімпійських іграх? Офіційно спортсменів представлятимуть не як російську збірну, а як "олімпійських атлетів з Росії". Вони виступатимуть у формі, на якій не буде російського прапора і не почують свій гімн. І, тим не менш, вкрай складно сприймати поза контекстом країни спортсменів, на одязі яких буде надпис "олімпійський атлет із Росії".

Автор: Єлизавета Чеховська
(за матеріалами закордонних ЗМІ)

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини Росії Олімпіада-2018 Допінг Публікації
Джерело: 24 Канал
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