Росія запропонувала Україні мирову угоду з "Газпромом" та нагадала про транзит

Росія запропонувала Україні врегулювати арбітражні розгляди з "Газпромом" мировою угодою. Водночас там сподіваються на "конструктив" від України після виборів щодо переговорів про поставки газу.

Рішення Стокгольмського арбітражу у Москві називають "дискримінаційними", про це повідомив глава Міненерго РФ Олександр Новак після переговорів із заступником голови Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, пише "Інтерфакс".

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Так, Шефчович наголосив, що Єврокомісія очікує рішення щодо продовження транзиту газу через Україну після завершення чинного договору між "Нафтогазом" та "Газпромом".

Натомість Новак заявив, що Україна нібито "поки що не готова з погляду на чинне законодавство забезпечити укладення контракту на європейських умовах".

Насправді, найпростіший варіант – це продовжити діючий контракт, якщо будуть запропоновані прийнятні, економічні конкурентні тарифи, якщо будуть врегульовані відносини, які ми сьогодні маємо, – розбірки в арбітражних судах,

– стверджує він.

Чи може Росія припинити транзит газу через Україну?Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершуються 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. Наприкінці січня за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу міністр закордонних справ Павло Клімкін сповістив, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти навіть без проведення будь-яких консультацій.



Проте вже наприкінці березня Андрій Коболєв заявив, що "Газпром" уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від її транзиту, що з початку 2020 року транзиту газу через її територію не буде. Водночас він усе ж сподівається, що новий незалежний оператор української ГТС усе ж підпише контракт з росіянами.

Водночас Новак зазначив, що сподівається на "конструктивний підхід" після зміни уряду в Україні. Він нагадав, що, на думку Росії, Стокгольмський арбітраж прийняв "дискримінаційні рішення", тому "Газпром" подав апеляцію в Шведський суд.

"Газпром" запропонував українським партнерам підписати мирову угоду, яка б дозволила створити умови для конструктивніших взаємин в рамках наступних контрактів з 1 січня 2020 року і на поставку газу, і на транзит газу,

– сказав Новак.

Окрім того, Росія, Україна і Європейська комісія можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересня.

Що відомо про суди иіж "Нафтогазом" і "Газпромом"?28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російську компанію доплатити НАК "Нафтогаз України" виплатити Україні грошому компенсацію у розмірі 2,6 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Вже 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".



Нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту – 2,56 мільярда доларів та понад 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. У гривнях це становить понад 220 мільярдів.