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      Росія запустить два небезпечних для України газопроводи вже до 2020 року

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      Запуск "Північного потоку-2" очікується в другій половині 2020 року, — "Нафтогаз"
      Запуск "Північного потоку-2" очікується в другій половині 2020 року, — "Нафтогаз" / Bloomberg

      Скандальний російський газопровід "Північний потік-2" запустять вже в другому півріччі 2020 року. Трохи раніше завершать і будівництво "Турецького потоку".

      Про це йдеться в проспекті до випуску Нафтогазом єврооблігацій, копію якого має в своєму розпорядженні агентство Українські новини.

      Важливо: Росія розморозила будівництво ще одного газопроводу, – ЗМІ

      "Газпром" за допомогою цих газопроводів зможе транспортувати газ з Росії в країни Європейського Союзу в обхід території України.

      Очікувана потужність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу в рік і його запуск очікується в другій половині 2020 року,– вказують у документі.

      У переліку ризиків "Нафтогаз" також вказав завершення будівництва газопроводу "Турецький потік" наприкінці 2019 року.

      Що таке "Турецький потік"?

      Газопровід замінив інший проект – "Південний потік", потужністю 63 мільярда кубометрів газу на рік. Росія відмовилась від останнього у 2014 році, бо з проекту вийшла Болгарія. Збитки "Газпрому" тоді склали кілька сотень мільйонів євро.

      Через першу нитку "Турецького потоку" постачатимуть газ до Туреччини, через другу – до країн Південної та Південно-Східної Європи. З маршрутом ще не визначились, але наразі розглядають два варіанти: або через Болгарію до Сербії та Угорщини, або через Грецію до Південної Італії.

      Зараз газ до Туреччини Росія частково постачає через "Блакитний потік" (16 мільярдів кубометрів газу на рік). Решта йде по Трансбалканського газопроводу через Україну, Румунію і Болгарію.  Раніше, від проекту "Турецький потік" відмовився Євросоюз.

      Чому "Північний потік-2" небезпечний для України?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

      Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Росії Нафтогаз Північний потік-2 Газ Газпром
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