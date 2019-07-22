Росія розморозила будівництво ще одного газопроводу, – ЗМІ

Російський газовий монополіст "Газпром" оголосив тендер на будівництво частини замороженого проекту "Південний потік". Це газопровід, яким хотіли постачати газ до Південної Європи.

Наразі оголошено тендер на добудову трубопроводу до російського міста Анапа, про це повідомляє російський "Комерсант".

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Офіційною причиною оголошення тендеру називають необхідність сполучення міста з газотранспортною системою Росії.

Водночас справжньою причиною розмороження проекту вважають збільшення потужностей з експорту газу. Також існує побоювання, що потужність цього газопроводу є набагато більшою за ту, яка необхідна для газифікації південних регіонів Росії.

Що таке "Південний потік"?Один з російських енергетичних проектів, газопровід, яким Росія планувала постачати газ до Європи в обхід Газотранспортної системи України. Його, планували прокласти дном Чорного моря, аналогічно газопроводам "Північний потік" та "Північний потік-2", які йдуть дном Балтійського моря. У 2015 році Газпром відмовився від ідеї будівництва "Південного потоку". Натомість компанія почала будувати "Турецький потік". Планова потужність останнього вдвічі менша за потужність "Південного потоку".

водночас оператор скадального роекту "Північний потік-2" назвав ймовірну дату закінчення будівництва газопроводу – планують встигнути до другої половини 2020 року.

Що відомо про "Північний потік-2" і чим він загрожує Україні?

Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.



Маршрут "Північного потоку-2": карта



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".

У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.