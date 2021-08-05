У росіян "бомбить" після заяви Зеленського про український Донбас

5 серпня 2021 , 14:30
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Джерело:

24 канал

У Росії неабияк обурились через слова президента Володимира Зеленського про український Донбас. Вони кричать, нібито Україна ніколи не увійде в НАТО та ЄС.

Віцеспікер Держдуми Петро Толстой у телеграмі заявив, мовляв, без Росії "на цій території цивілізації не буде".

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У Кремлі кажуть про якісь "червоні лінії"

Представниця російського МЗС Марія Захарова зухвало порадила Зеленському запропонувати поїхати тим, "хто рветься в ЄС і НАТО", повідомляє ТАСС.

Вона заявила, що, мовляв, київський режим перейшов всі червоні лінії, що "відокремлюють національну політику від націоналізму". 

Заява Зеленського 

  • Президент запевнив, що тимчасово окупований Донбас рано чи пізно обов'язково повернеться в Україну. Зеленський сказав: "Донбас ніколи не буде російською територією. Просто ніколи. Не важливо, як довго триватиме окупація. Стіна впаде у будь-якому випадку."
  • Відтак Зеленський закликав місцевих жителів, які хочуть жити в Росії, переїжджати на територію держави-агресора.
  • Він наголосив, що без України цивілізації на Донбасі не буде.
Зверніть увагу! У квітні 2021 року Зеленський назвав Крим і Донбас без України "мертвими територіями". Президент переконаний, що ці регіони стануть гіршими, ніж Чорнобиль, якщо залишаться під окупацією Росії.
Автор: Ольга Музика