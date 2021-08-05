У росіян "бомбить" після заяви Зеленського про український Донбас
5 серпня 2021 , 14:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Росії неабияк обурились через слова президента Володимира Зеленського про український Донбас. Вони кричать, нібито Україна ніколи не увійде в НАТО та ЄС.
Віцеспікер Держдуми Петро Толстой у телеграмі заявив, мовляв, без Росії "на цій території цивілізації не буде".
До речі Їдьте у Росію, – Зеленський звернувся до проросійських мешканців Донбасу
У Кремлі кажуть про якісь "червоні лінії"
Представниця російського МЗС Марія Захарова зухвало порадила Зеленському запропонувати поїхати тим, "хто рветься в ЄС і НАТО", повідомляє ТАСС.
Вона заявила, що, мовляв, київський режим перейшов всі червоні лінії, що "відокремлюють національну політику від націоналізму".
Заява Зеленського
- Президент запевнив, що тимчасово окупований Донбас рано чи пізно обов'язково повернеться в Україну. Зеленський сказав: "Донбас ніколи не буде російською територією. Просто ніколи. Не важливо, як довго триватиме окупація. Стіна впаде у будь-якому випадку."
- Відтак Зеленський закликав місцевих жителів, які хочуть жити в Росії, переїжджати на територію держави-агресора.
- Він наголосив, що без України цивілізації на Донбасі не буде.