У росіян бракує ракет, але запас ще є: яка загроза запуску з Чорного моря

В Росії є брак ракет, оскільки даються взнаки санкції, повільне виробництво та чималі витрати. Утім, і запас ще є. Ймовірно, він вже перебуває на критичній межі, яку не можна порушувати. Та відчай окупантів змушує їх переступати цю межу, аби показати бодай якісь "перемоги", обстрілюючи мирні міста.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона підкреслила, що це потрібно росіянам для збільшення мотивації серед особового складу, яка вже теж втрачається в геометричній прогресії.

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"Вони активно намагаються просувати по своїм пропагандистським каналам про так звані "перемоги", але мотивацію втрачають. Бо ті, хто знаходяться безпосередньо на бойових позиціях, обмінюються інформацією між собою. Ми чуємо це з перехоплень і вони дуже сильно втрачають моральний дух", – відзначила спікерка.

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Ситуація в Чорному морі

Напередодні росіяни збільшили своє корабельне угрупування в морі, але не тому, щоб посилити свою присутність, а через небезпеку в бухтах, відзначила Гуменюк. Окупанти намагаються розосередити свій потенціал, де, начебто, їх не дістане українська зброя. 28 квітня було зафіксовано 3 – 4 ракетоносії, які маневрували між бухтами і заходили в район бойового чергування. Утім, зараз їх залишилося 2 через шторм.

4 – 5 балів – це дуже потужний шторм для Чорного моря і тому на чергуванні залишилося 2 надводні ракетоносії. Це говорить про те, що сумарний ракетний залп може сягати 16. Ми не гарантуємо, що вони споряджені під зав'язку. Але потенційну ракетну атаку оцінюємо на дуже високому рівні. І вони готові їх застосувати на бойовому чергуванні попри брак ракет,

– сказала Наталія Гуменюк.

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