Росіян та литовців затримали за підозрою у шпигунстві в Болгарії
Джерело:"Нова"
У Болгарії затримали росіянина та 2 литовців, яких підозрюють у крадіжці конфіденційної інформації з військового заводу "Арсенал". Вони обіймали там важливі посади.
За даними Міністерства внутрішніх справ країни, 60-річний росіянин та 24-річний чоловік і 59-річна жінка, які були громадянами Литви, працювали в місті Казанлик. Їхня діяльність була пов'язана з інноваційними технологіями, які забезпечують продукцію компанії.
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Як діяли підозрювані
Усі працівники перебували в неоплачуваній відпустці до 17 вересня 2021 року. Після її завершення вони не вийшли на роботу.
На заводі в цей час виявили зникнення конфіденційних документів, які є цікавими для болгарських або іноземних конкурентів. Зважаючи на це, вони були надзвичайно важливими для компанії.
Підозрюваних затримали 5 жовтня на кордоні з Грецією. За даними правоохоронців, під час слідчих дій у їхніх автомобілях виявили документи та предмети, які можуть бути доказами у досудовому провадженні.Зверніть увагу! Болгарія у березні 2021 року вислала 2 російських дипломатів через підозри у шпигунстві. Тоді прем'єр-міністр країни Бойко Борисов закликав Кремль "припинити шпигувати".
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