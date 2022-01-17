Росіян ніхто не запитуватиме, – Цимбалюк про загрозу повномасштабного нападу на Україну

Ситуація на Сході України щодня загострюється. Однак чи йти із повномасштабним вторгненням, Володимир Путін не запитуватиме в росіян.

У Кремлі самостійно вирішуватимуть, як діяти. Про це в ефірі 24 каналу відзначив журналіст Роман Цимбалюк.

Зверніть увагу Cтавте пам'ятник Путіну і пишіть ікони, – Цимбалюк гостро відповів росіянам

Цимбалюк: ЗСУ – насамперед

Він розповів, що його часто запитують, про що думають росіяни і чи дійсно вони хочуть вбивати українців та воювати.

Їх (росіян – 24 канал) ніхто не запитуватиме,

– наголосив Цимбалюк.

За його словами, для України єдиний шлях – власні Збройні сили та міжнародна підтримка. "ЗСУ – насамперед", – зауважив журналіст.

США зрозуміли таємницю російського характеру

Російський публіцист Андрій Піонтковський, як відзначив Цимбалюк, в ефірі проаналізував перемовини Росії і США. Він зробив висновок, що держава, найімовірніше, збільшить військову підтримку для нашої країни.

Вони (США – 24 канал) зрозуміли таємницю російського характеру. Вона полягає у дуже простому – якщо ти хочеш взаємовигідного діалогу з ними, то треба зразу сказати: "Шановні, зараз цей стілець буде у вас на голові". Якщо вони розуміють, що ти справді можеш так зробити, тоді лунає: "Нумо домовлятися". Роман Цимбалюк Журналіст

Розмова Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео

Лінія фронту може стабілізуватися

Цимбалюк вважає, що панікувати не треба. Однак рівень бруду і військових загроз зростатиме.

"На мою думку, вони можуть офіційно ввести війська в окуповану частину Донбасу, хоча на практиці від цього нічого не зміниться, адже вони і так контролюють цю територію. Як не дивно, це може призвести до того, що лінія фронту стабілізується", – сказав журналіст.

Міжнародна допомога для України: що відомо

Адміністрація Джо Байдена без розголосу погодила для України військову допомогу в розмірі 200 мільйонів доларів. Вони прибудуть як оборонна продукція: боєприпаси, засоби зв'язку, медичне обладнання та стрілецька зброя.

Наприкінці грудня 2021 року країни Балтії заявили, що готові надати нашій державі військову і невійськову допомогу.

Для того, щоб посилити сектор безпеки України, Данія готує 20 мільйонів євро. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін надати зброю для нашої держави. За його словами, ситуація покаже, хто справжній друг.

Повне інтерв'ю Романа Цимбалюка: дивіться відео