Росіян ніхто не запитуватиме, – Цимбалюк про загрозу повномасштабного нападу на Україну
Джерело:24 канал
Ситуація на Сході України щодня загострюється. Однак чи йти із повномасштабним вторгненням, Володимир Путін не запитуватиме в росіян.
У Кремлі самостійно вирішуватимуть, як діяти. Про це в ефірі 24 каналу відзначив журналіст Роман Цимбалюк.
Зверніть увагу Cтавте пам'ятник Путіну і пишіть ікони, – Цимбалюк гостро відповів росіянам
Цимбалюк: ЗСУ – насамперед
Він розповів, що його часто запитують, про що думають росіяни і чи дійсно вони хочуть вбивати українців та воювати.
Їх (росіян – 24 канал) ніхто не запитуватиме,
– наголосив Цимбалюк.
За його словами, для України єдиний шлях – власні Збройні сили та міжнародна підтримка. "ЗСУ – насамперед", – зауважив журналіст.
США зрозуміли таємницю російського характеру
Російський публіцист Андрій Піонтковський, як відзначив Цимбалюк, в ефірі проаналізував перемовини Росії і США. Він зробив висновок, що держава, найімовірніше, збільшить військову підтримку для нашої країни.
Вони (США – 24 канал) зрозуміли таємницю російського характеру. Вона полягає у дуже простому – якщо ти хочеш взаємовигідного діалогу з ними, то треба зразу сказати: "Шановні, зараз цей стілець буде у вас на голові". Якщо вони розуміють, що ти справді можеш так зробити, тоді лунає: "Нумо домовлятися".
Розмова Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео
Лінія фронту може стабілізуватися
Цимбалюк вважає, що панікувати не треба. Однак рівень бруду і військових загроз зростатиме.
"На мою думку, вони можуть офіційно ввести війська в окуповану частину Донбасу, хоча на практиці від цього нічого не зміниться, адже вони і так контролюють цю територію. Як не дивно, це може призвести до того, що лінія фронту стабілізується", – сказав журналіст.
Міжнародна допомога для України: що відомо
- Адміністрація Джо Байдена без розголосу погодила для України військову допомогу в розмірі 200 мільйонів доларів. Вони прибудуть як оборонна продукція: боєприпаси, засоби зв'язку, медичне обладнання та стрілецька зброя.
- Наприкінці грудня 2021 року країни Балтії заявили, що готові надати нашій державі військову і невійськову допомогу.
- Для того, щоб посилити сектор безпеки України, Данія готує 20 мільйонів євро. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін надати зброю для нашої держави. За його словами, ситуація покаже, хто справжній друг.
Повне інтерв'ю Романа Цимбалюка: дивіться відео