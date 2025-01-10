Тактика очевидна, але робоча: OSINT-аналітик пояснив, як росіяни планують дійти до Покровська

Росіяни активно наступають на Донеччині, зокрема в бік Покровська. Ймовірно, головною метою окупантів є саме захоплення цього міста, адже вони скеровують туди значну частину своїх ресурсів.

Військовий оглядач та OSINT-аналітик Віталій Кононученко розповів 24 Каналу, що з дій ворога видно – він не йтиме в напрямку до Покровська. Росіяни не намагатимуться вдертися в місто, а працюватимуть за уже звичною тактикою – обходити флангами.

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Росія намагається захопити Покровськ

Віталій Кононученко зазначив, що росіяни активізувались ліворуч від Покровська під Миргородом. Так само, за його словами, вони діють з іншої сторони поблизу села Піщане.

Яка ситуація біля Покровська: карта

"Тактика ворога – це оточення міста. Ми (ЗСУ – 24 Канал) посилили позиції поблизу Покровська, щоб оборонятися в напрямку Авдіївки, бо розраховували, що ворог йтиме звідти, але погано підготували фланги", – висловився він.

Зараз окупанти намагаються підійти до траси Покровськ – Дніпро, щоб взяти її під вогневий контроль та позбавити Збройні Сили України важливого логістичного шляху.

Російські FPV-дрони долітають майже до будь-якої точки Покровська. Це ж саме окупанти хочуть реалізувати й довкола траси. На жаль, мусимо констатувати, що поки ця тактика у них виходить,

– зауважив військовий оглядач.

До слова, військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що українські сили готові дати відсіч ворогу на Покровському напрямку, де росіяни мають чисельну перевагу. Попри складну ситуацію, він впевнений, що підготовлені підрозділи морської піхоти здатні втримати місто.