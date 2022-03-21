У росіян вже моральний надлом – їх б'ють скрізь

Важко сказати, як росіяни планують брати Одесу. Важко оцінити внутрішні ресурси – в першу чергу людські ресурси, воєнні спроможності Росії на сучасному етапі.

Так, ми бачимо надлом, бачимо моральний надлом. Їх б'ють скрізь, хай там як, ми бажаємо, щоб і в морі, і в повітрі росіян били значно більше, ніж на сьогодні це роблять.

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Морський десант

Думаю, що питання висадки морського десанту до кінця з порядку денного не зняте. З російського боку є певне угруповання кораблів вогневої підтримки.

Слава Богу, нам свого часу допомагало море, яке було штормовим. В такому стані воно не дозволяло причалити російським суднам.

Росія може спробувати захопити Одесу / Фото Getty Images

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П'ята колона

Не забувайте, що є ще й п'ята колона. В Одесі є російські симпатики й ними легковажити не можна. Треба врахувати весь попередній негативний досвід. Особливо спираючись на минулі події весни 2014-го.

Сподіваюся, СБУ зробила відповідні висновки. Місто-фортеця зовні – це добре, але треба не забувати ще й про внутрішній периметр.

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