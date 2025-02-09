У 2022 році росіяни зробили дурість: сьогодні в Росії є проблема на лінії фронту

Протягом повномасштабного вторгнення росіяни завжди використовували велику кількість особового складу для наступу. Якщо цього ресурсу в Росії є достатньо, так само не можна сказати про техніку.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що зараз окупанти бережуть техніку, часом навіть танки використовують не за призначенням. Через це Кремль змушений звертатись по допомогу до свого союзника.

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Росіяни мають проблеми з технікою

За словами керівника безпекових програм, зараз в росіян є проблеми з кількістю техніки. Мовиться не лише про танки, а й про бойові броньовані машини та допоміжну техніку.

Штатне та реальне укомплектування російських підрозділів, яких зараз формують, значно відрізняється. Ситуація на лінії фронту з російського боку також залежить від планування командирів.

У 2022 році росіяни припустились помилки, порушуючи всі статути війни – ворог наступав цілими танковими колонами, які нищили ЗСУ.

Зараз росіяни значно обережніші, техніку бережуть. Часом вони використовують танки як самохідну артилерійську установку з закритих позицій, так використовувати цю техніку неправильно. Це свідчить, що росіяни бояться застосовувати танки на полі бою,

– наголосив він.

Лакійчук зауважив, що тепер окупанти усвідомлюють, що часи та специфіка війни змінились. Водночас ворог продовжує "м'ясні штурми" і на Донеччині, і на Курщині, і на інших напрямках фронту.

Керівник безпекових програм додав, що через брак техніки країна-агресорка змушена брати її в КНДР, зокрема, артилерійські системи. Він припустив, що в майбутньому Північна Корея може постачати Росії навіть танки.

До слова, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов висловив думку про те, що на війну може вплинути також непроста ситуація в російській економіці. Ймовірно, що Росія виснажена, тому влада країни-агресорки може шукати шлях до перемовин.