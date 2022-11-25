Вже розуміють провал, – Гуменюк запевнила, що росіянам доведеться відступати з Херсонщини

Росіяни вже усвідомлюють, що програли на Півдні України. Невдовзі їм доведеться повністю покинути Херсонську область.

Українські військові продовжують встановлювати вогневий контроль над транспортними шляхами окупантів. Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Окупанти будуть змушені віддати території

Росіяни вже розуміють провал своєї військової стратегії. Деокупація правобережжя України на південному напрямку повертає ворога до розуміння, що ЗСУ продовжують встановлювати вогневий контроль над транспортними артеріями противника,

– наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що українська артилерія вже може досягати тих рубежів, які росіяни будують на лівому березі Дніпра, у районі Армянська. Тому загарбники усвідомлюють, що врешті будуть змушені поступатися окупованими територіями.

За словами Гуменюк, на правому березі Дніпра росіяни будували багатошарову лінію оборони, а потім були змушені по ній відступати. Так само буде і на лівому березі.

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Після того, як окупанти покинули Херсон, вони почали обстрілювати його практично кожного дня. 23 листопада від вогню російської артилерії загинув 73-річний чоловік, а наступного дня – маленький хлопчик. Такий терор цивільного населення тільки посилюється.

Рештки військової техніки росіяни перекидають з Херсонщини у Крим. ЗМІ повідомили про військові колони, які рухаються у напрямку півострова.

Працівники СБУ викрили зрадника, який допомагав російським окупантам втікати з Херсона на катерах. Колаборантом виявився власник місцевої станції прогулянкових катерів, який добровільно надав плавзасоби ворогу.

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