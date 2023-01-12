Росія прирівнює Соледар ледь не до Києва, щоб набити собі ціну
12 січня 2023, 20:01Читать новость на русском
Джерело:Олексій Копитько
Якщо зараз почитати російські канали, то Соледар – практично друге за значенням місто України після Києва.
Росіяни тисячами мруть за маленьке місто
Росіяни (а найперше – пул Пригожина) всіма силами роздувають значення боїв за місто.
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Вони генерують потоки пекельної брехні: про "котли", "тисячі полонених" і так далі. Цю хвилю неохоче підхоплюють й інші сітки.
Причина дуже проста. Росіянам все важче відповісти на запитання: "А навіщо ми взагалі штурмуємо ці міста та ще такою ціною? Щоб що?". Тисячі вбитих, багато тисяч скалічених, щоб зімітувати хоч якусь динаміку.
Тому зараз російська пропаганда буде особливо нещадною.
Останні новини з Соледара
- Росіяни кинули всі сили, щоб захопити Соледар. Керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин навіть заявив, що його найманці вже повністю контролюють місто.
- Насправді це не так. Збройні Сили України протистоять ворогу й стримують його наступ. Бої дуже інтенсивні, тому неможливо сказати, скільки саме території перебуває під контролем кожної зі сторін.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що підступи до Соледара всіяні трупами російських окупантів. Ворожі бійці пересуваються просто по тілах своїх загиблих побратимів.
- Розвідка Великої Британії заявила, що елітних російських десантників перекинули з Херсона до Соледара й Кремінної.