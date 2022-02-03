Росіянам потрібно, щоб в Україні було безвладдя, – Щербина

Росія протягом 30 років незалежності України вміла добре працювати з конкуренцією українських еліт. Їй вигідно, щоб у нашій державі було безвладдя.

Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина. Росіянам також потрібно, щоб в Україні ніколи не закінчувалося політичне протистояння й не було міцної влади.

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За словами Щербини, у Москві добре розуміють, що коли владу в Україні "підбере", наприклад, "Опозиційна платформа – За життя", то їм тут не буде що "ловити". Усе через те, що в ОПЗЖ одразу знайдуться люди, які захочуть самостійно грабувати державу.

Росіянам, на моє глибоке переконання, не потрібна жодна українська влада. Їм треба, щоб тут було безвладдя,

– наголосив журналіст.

Як додав Щербина, Росії дійсно потрібно, щоб в Україні був хаос. Це є її ключовим завданням.

"Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

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