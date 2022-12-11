Окупанти обстріляли критичний об'єкт на Херсонщині: у результаті сталася серйозна пожежа

Росіяни 45 разів атакували територію Херсонської області. На жаль, внаслідок влучань ворога є загиблі та поранені мирні мешканці.

Відповідну інформацію повідомив вранці 11 грудня глава Херсонської облавної військової адміністрації. За його даними, такі наслідки атаки тільки за добу 10 грудня.

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Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури та вбили людей

Вчора (мовиться про 10 грудня – 24 канал) вночі російські окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок ворожого удару зайнялася пожежа площею 30 метрів квадратних,

– розповів Ярослав Янушевич.

Посадовець уточнив, що на місце події одразу виїхали рятувальники та оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок ворожої атаки, окупанти:

знищили 3 службові автомобілі;

пошкодили ангар та 5 одиниць техніки.

Наслідки атаки росіян: дивіться відео

Вороги вдарили по об'єкті критичної інфраструктури / Фото з телеграму Ярослава Янушевича

Росіяни вбили дві людини

Протягом 10 грудня російські окупанти били по території Херсонської області з артилерії, реактивної системи залпового вогню, танків та мінометів.

Минулої доби (10 грудня – 24 канал) через російські обстріли 2 людини загинуло, ще 5 мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості,

– заявив глава ОВА.

За його даними, росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона. Зокрема:

по пологовому відділенню лікарні;

кафе;

інфраструктурному об'єкту;

приватних та багатоквартирних будинках.

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Атаки росіян по Херсонщині: коротко