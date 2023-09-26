Росіяни 2 години атакували Одещину: влучили в припортову інфраструктуру, є постраждалі

У ніч на 26 вересня росіяни знову атакували Одеську область "Шахедами". Ворог влучив у портову інфраструктуру . На жаль, не минулося без постраждалих.

Упродовж двох годин окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Більшість дронів вдалося збити, зазначив очільник ОВА.

Напередодні Обстріл морського вокзалу та знищений готель: все, що відомо про нічну атаку на Одещину

Постраждали двоє водіїв вантажівок

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Посадовець зауважив, що Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита.

На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили,

– розповів Олег Кіпер.

Додав, що пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок. 6 фур зайнялися. Вогнеборці вже ліквідували пожежі.

Читайте також Ракети й "Шахеди" летіли одночасно: у ЗСУ заявили про надзвичайно щільну атаку Одещини

Наслідки атаки дронів / Фото Одеської ОВА

Окупанти знову вдарили по Одещині "Шахедами" / Фото Одеської ОВА

Важливо У Кривому Розі – вибухи: стався приліт по одному з підприємств міста

Окупанти завдали масованого удару по Одещині