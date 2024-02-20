Окупанти обстріляли Сумщину: у пожежі загинули 2 людей, розбір завалів триває
20 лютого 2024, 08:46Читать новость на русском
Джерело:Сумська ОВА
Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для них загрози. цього разу під ударом опинилась Сумська область.
Зранку 20 лютого росіяни вдарили по Сумщині. Відомо, що загинуло двоє людей.
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Сталась пожежа у житловому будинку
Приблизно о 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Її вдалося локалізувати.
Розбір завалів і пошукові роботи тривають,
– мовиться в повідомленні.
Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
Окупанти вбили останнього мешканця села Степок на Сумщині
- Російська армія вбила останнього мешканця села Степок, що у Сумській області. Ракета окупантів влучила прямо у будинок, де проживав 60-річний пенсіонер Олександр Миколайович.
- Він жив у прикордонному селі сам, адже решта мешканців евакуювалися раніше. Чоловік до останнього відмовлявся виїжджати та продовжував займатися господарством вдома.
- Тіло 60-річного Олександра Миколайовича знайшли опівдні 24 січня – друзі сина приїхали провідати чоловіка і вже на місці виявили, що у будинок влучила ворожа ракета.