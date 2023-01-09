Вночі росіяни атакували критичну інфраструктуру Херсона: зруйнована електропідстанція
Джерело:Ярослав Янушевич
Вороги знищили електропідстанцію Херсона, яка живила кілька котелень. На щастя, поранених немає.
Про це розповів очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Він зазначив, що на місці влучань виникла пожежа і згорів автомобіль.
До теми У різдвяну ніч ворог накрив Херсон запалювальними боєприпасами: моторошне відео
"Цієї ночі російські окупанти атакували обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Вороги зруйнували електропідстанцію, що живить кілька великих котелень. Подача тепла та світла у Херсоні не припинялась. На щастя, люди не постраждали", – сказав Янушевич.
Росія вбила людину на Різдво
Окупанти 6 січня 39 разів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків обстріляли Херсонську область. По самому Херсону вдарили 9 разів. Снаряди влучали у приватні та багатоквартирні будинки. Крім цього, руйнувань зазнала будівля пожежної частини.
Відомо, що внаслідок атаки загинув чоловік, який працював рятувальником. Крім цього, окупанти поранили 7 мешканців Херсонщини.
Що відбувається у Херсонській області: останні новини
- Ворог 5 та 6 січня обстрілював пожежні частини Херсона. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що росіяни хочуть завадити роботі рятувальників.
- Окупанти 5 січня вбили у Херсоні 18-річного хлопця. Загарбники обстріляли будинок, де він перебував.
- У Херсоні, під будівлею поліції, знайшли катівню, де ворог знущався з українців.